Il romantico coming out di Luca Calvani: "Il tempo si ferma e vedo solo la luce. Noi"

È

Sei anni di relazione fuori dai riflettori

". La luce dell'amore oltre ogni pregiudizio, che segna un nuovonel mondo dello spettacolo proprio in occasione del Pride Month la volta dell'imprenditore pratese, noto volto televisivo, il quale ha deciso di uscire allo scoperto con il suo compagno. Lo ha fatto pubblicamente, postando una fotografia su Instagram che lo ritrae di spalle e mano nella mano insieme al suo socio in affari,, immersi in una location a dir poco romantica sulle colline toscane, in compagnia del loro cagnolino.Ben, circa sei anni. Per tutto questo tempo, a giudicare dall'hashtag utilizzato da Calvani nel post di Instagram, ha vissuto la sua relazione con Franchini nell'ombra. Per tutto questo tempo l'attore, che ha recentemente ottenuto il posto come giudice dial fianco di, ha sempre evitato di affrontare l'argomento, pur continuando a vivere indisturbato la sua relazione. La coppia gestisce il casale che fa da cornice agli scatti del: una struttura a Camaiore, in provincia di Lucca, dove i due si sono trasferiti per vivere a contatto con la natura e in pieno relax.