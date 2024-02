Inclusiva, "più forte e orgogliosa": la famiglia Proud nella nuova serie Disney a tinte arcobaleno

Due papà, un'adolescente da loro adottata ed ecco formata, la nuova serie animata presentata su. Per ora c'è soltanto il trailer, ma il progetto, che si basa sulla serie Disney Channel degli anni 2000, fa già parlare di sé. Il prodotto è infatti particolarmente atteso, perché presenta per la prima volta (almeno nell'animazione) unacomposta appunto da, Barry Leibowitz-Jenkins e Randall Leibowitz-Jenkins, doppiati in lingua originale da Zachary Quinto e Billy Porter, e dalla, la 14enne Maya Leibowitz-Jenkins, a cui darà la voce l'attrice e cantante americana Keke Palmer. La storia di "The Proud Family" comunque, tratta di un'altra famiglia, quella di(doppiata da Kyla Pratt): papà Oscar e mamma Trudy, i suoi fratellini, i gemelli BeBe e CeCe, e la nonna Suga Mama. Ma ha il merito di fare un passo ulteriore verso isu cui riflettere, anche attraverso il magico mondo dei cartoni. Insomma attraverso la nuova serie Disney rilancia la strada intrapresa(come abbiamo raccontato qui e qui ad esempio) con serie animate come Ducktales e The Owl House, o con i live-action come In a Heartbeat, High School Musical e l’imminente Gaston. Per non parlare poi della serie Marvel, unica nel suo genere anche se di generi ne contiene molti, Loki (leggi qui ) e dei prodotti originali della piattaforma Star come Love, Victor e Fate Ignoranti, prossimo all'uscita. In ognuno di questi progetti, ma a guardare bene anche in molti altri, a partire dagli iconici lungometraggi (ad esempio Luca o Onward) si trattano argomenti attualissimi, come, e soprattutto si dà finalmente una visibilità alla, senza più nasconderla sotto il tappeto, come se non esistesse, come se la major non ne riconoscesse nemmeno l'esistenza nel dar vita, nei decenni precedenti, a film e serie animate ammiccanti e al tempo stesso puntualmente escludenti. Ora invece la strada intrapresa sembra quella giusta,: come la bandiera arcobaleno simbolo della fratellanza di tutti gli essere umani, anche quelli disegnati, e come i prodotti Disney a cui siamo tanto affezionati.