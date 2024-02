Infermieri di giorno, drag queen di notte: la passione scintillante di Daniele e Domenico oltre i tabù

"Sotto il camice? I lustrini. Ma c'è di più". Parola didi Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Bravi, quando diventano le "Sorelle Pompadur". Sono loro le protagoniste di, il docufilm prodotto da "Darallouche" per Discovery Italia (dal 9 gennaio sulla piattaforma Discovery+), per la regia di Andrea Ferrante.Già noti al pubblico televisivo per la partecipazione ad alcuni game show, tra cui Guess My Age, i due gemelli sono entrambi infermieri ma la notte si trasformano e si dedicano all'arte delle drag queen, una passione cresciuta con il tempo. "Fin da piccoli– raccontano i due –, facevamo parte del coro parrocchiale, poi abbiamo preso anche lezioni private e ci siamo esibiti in alcune manifestazioni di piazza, locali del paese. Ma sentivamo che cantare non ci bastava". Accanto al divertimento, i fratelli condividono fin da piccoli il percorso di studi. ". A scuola i professori ci interrogavano in coppia perché temevano che ci scambiassimo tra di noi" raccontano Daniel e Domenico, che nel 2012 si sono laureati in Infermieristica all'università di Bologna. "Ed è proprio qui che abbiamo scoperto" ammettono.Una volta tornati in Puglia, Domenico ha iniziato a lavorare in un hospice, Daniel in una Rsa. Ma insieme hanno continuato a frequentare il mondo delle drag, inizialmente in modo amatoriale poi hanno partecipato al. "La nostra prima esibizione si è ispirata alle tisane, di cui andiamo pazzi, e così abbiamo scelto il nome d'arte" dicono. "e, infatti, abbiamo tenuto nascosto la nostra seconda vita a familiari, amici e colleghi. Viviamo in un paesino del Sud dove" ammettono i gemelli. Ma grazie ai riscontri positivi del pubblico, Daniel e Domenico hanno coinvolto la famiglia nella loro avventura e i colleghi sono diventati i primi fan. "Certo, qualcuno ancora in paese si chiede come mai ci travestiamo da donne – continuano –. In Italia l'universo delle drag è considerato. Ultimamente anche in tv si vedono ma il livello culturale è ancora basso. Spesso si associa la drag al. Però noi facciamo spettacoli anche per compleanni, feste private, insomma per un pubblico vario: balliamo, cantiamo, facciamo gag comiche in modo elegante e mai volgare".e di contraddizioni, al centro di una fitta rete di relazioni familiari, lavorative e artistiche, contraddistinte dal calore del Sud, da tabù difficili da sfatare e dai sogni di un futuro cosparso di lustrini, è la trama del docu-film che vuole abbattere ogni tipo di pregiudizio."Abbiamo accettato ben volentieri questa produzione proprio per far capire che il lavoro di infermiere è conciliabile con le performance da drag queen,dietro cui si racchiudono ore e ore di prove, di trucco, parrucco, di vestiti creati su misura per noi" dicono i gemelli che con il "Sisters" hanno anche un'altra missione:, toccando con mano la loro eccentrica creatività che sicuramente non finirà con questa produzione. "Il sogno nel cassetto? Portare un nostro show in giro per i teatri" dicono e, poi, sognando in grande mandano".