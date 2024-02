Isola 2023: chi è Kali Wilkes, il grande amore di Alvin

Chi è Kali Wilkes, il grande amore di Alvin

Il colpo di fulmine

Il numero di telefono

All’ Isola dei Famosi 2023 tornanei panni dell’inviato in Honduras e tutti si chiedono chi sia la moglie,. La prima “imperdibile puntatona” del reality di Canale 5 (in onda lunedì 17 aprile) - che vede lo sbarco di 16 naufraghi - finisce dieci minuti prima delle due di notte: un tour de force durante il quale la padrona di casa,– alla sua prima volta da ex moglie del 'Capitano' Francesco Totti – regala gaffe e divertenti siparietti con il ‘veterano’ inviato Alvin.La sua prima volta in Honduras è datata 2015, per ladel programma in onda su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi . Nel 2016 replica l'esperienza, poi torna nel 2019 per l’edizione numero 14. Nel 2022 la quarta esperienza: il reality è all'edizione numero 16 e alla conduzione c’è Blasi. Nel mentre, nel 2019, lo speaker ha partecipato al reality come. Gaffe e siparietti tracaratterizzano le puntate visto che tra i due la conoscenza risale alla conduzione di “Top of the Top”, in Rai nel 2003. E anche questa nuova edizione parte nel segno degli ‘scontri’ ironici. Una sorta di Sandra e Raimondo ma divisi da un oceano. E solo per ridere visto che ildell'inviato batte solo perConduttore e speaker radiofonico,(questo il vero nome) è nato a Rho, in provincia di Milano, il. Attivo in radio e in televisione, il milanese vanta una sfera privata densa mae pettegolezzi. Ha un solo grande amore che risponde al nome di. Nata a Leeds (Inghilterra) il 3 febbraio 1975, la Wilkes è una donnae sono poche le notizie note sul suo conto. I genitori della donna sono originari dellema ha probabilmente trascorso la sua giovinezza a Leeds, nel West Yorkshire, come suggerisce il suo nickname di Instagram "Kalifromleeds". In seguito si è trasferita nel capoluogo londinese, come emerge dai racconti della coppia a "Verissimo". Sui social ama condivideree con la propria famiglia: al mare, in montagna e anche una semplice passeggiata. In qualsiasi contesto la donna sfoggiamentre è circondata dall’affetto della sua meravigliosa famiglia.I due si sogno conosciuti in un ristorante a. Lui si trovava lì per lavoro, mentre lei era in vacanza. Secondo quanto raccontato in una puntata di "Verissimo", i loro sguardi si sono incrociati per sbaglio una prima volta e da allora non si sono più lasciati. Insomma, come la coppia ha raccontato in più di una occasione, il loroè stato il più classico dei. "Stiamo insieme da sempre: sono 12 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento." le parole di Bonato durante un'intervista a "Verissimo".Se la love story è iniziata con un bacio sulla costa friulana, il destino ha poi voluto che Alvin la raggiunge a Londra dove, con la scusa di alcuni impegni lavorativi nella capitale, i due iniziano a frequentarsi. L’8 settembre 2007 decidono di coronare il loro amore convolandoe, due anni più tardi, arriva il loro primogenito,. Moglie e marito si trasferiscono in Italia e nel 2013 arriva la loro seconda figlia, Ariel. La donna si occupa dei due figli a tempo pieno. Il conduttore milanese ha dichiarato tante volte amore a Kali, precisando che deve molto delanche a lei. Lo speaker ha poi aggiunto che nei periodi che lo vedono impegnato in Honduras per "L'isola dei famosi", reality per il quale svolge il ruolo di inviato, ladalla famiglia genera in lui un po' di malinconia.Alvin e Ilary Blasi, proprio come nella scorsa edizione,durante la diretta della prima puntata del reality show. Tra una prova e l’altra sulle spiagge di Cayos Cochinos, dallo studio la conduttrice inizia a svelare il numero didell’inviato, come è accaduto negli ultimi mesi su Instagram, fatto che è stato svelato recentemente dalla conduttrice a “Verissimo”.Durante la presentazione dei due Bonitos, dallo studio l’opinionista Vladimir Luxuria scherzando chiede ai due giovani e futuri naufraghi: “Volevo chiedervi il numero di telefono”. “!” replica divertita Blasi. L’inviato, in collegamento dall'altra parte del mondo, ascolta i primi numeri annunciati dalla conduttrice e urla: “”. L’ex signora Totti aggiunge: “Stai attento,”. E l’invitato: “Il numero tuo ancora non l’ho dato quindi occhio perché in realtà sei te che devi avere paura. Ti diamo il tempo di cambiarlo già Ilary”.