Isola, Cecchi Paone: "Voglio adottare la figlia del mio compagno"

La confessione di Simone Antolini

Cecchi Paone: "Voglio adottare Melissa"

All’ Isola dei Famosi 2023 Alessandro Cecchi Paone annuncia: "Voglio adottare la figlia del mio compagno". Durante la puntata del reality di Canale 5, andata in onda lunedì 15 maggio, in studio da Ilary Blasi ci sono Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Prima il giovane fa una rivelazione importante poi il giornalista lancia un appello al governo per leLa coppia, nel gioco e nella vita reale, ha abbandonato le paradisiache spiagge dell’Honduras per undel giovane fidanzato del giornalista. "Io ero in pienissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e ioper nessun motivo al mondo” le parole del conduttore 61enne per spiegare il motivo per cui anche lui ha lasciato il reality. Una volta rientrati in Italia e ospiti di Ilary Blasi, i due raccontano lae i progetti futuri.Lo studente originario della provincia di Ascoli Piceno svela quello che tutti i telespettatori più attenti già sapevano: “”. Nelle puntate precedenti, infatti, il ragazzo aveva spesso parlato di, Melissa appunto, a cui era particolarmente legato. “Melissa è una bambina a cui voglio molto bene e lei vuole molto bene a me” le parole dette da Antolini quando ancora era in Honduras. “Questa bambina è parte integrante della mia vita.” aveva detto ancora il giovane lasciando il pubblico con il dubbio.“Questa esperienza mi ha insegnato tantissimi, mi ha insegnato a capire quali sono le cose importanti. Melissa in questo gioca un ruolo fondamentale, così come Alessandro" dice ancora il ragazzo qualche puntata fa. "Se avessi l’opportunità vorrei dirle cheterribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo” le dolci parole dello studente per la bimba. Adesso si viene a sapere che è sua figlia, avuta quando lui era ancora minorenne. “Melissa è ufficialmente mia figlia” dice l’ex naufrago. E spiega: “. È nata dalla relazione trascorsa con la mia ex ragazza. Melissa è nata quandoe lei, avendo qualche mese più di me, era già maggiorenne”.L’ex concorrente non nasconde tutto l’affetto che lo lega alla piccola. “Io e la bambina siamo cresciuti insieme. Come fratello e sorella. Ma soprattutto c'è una grandetra padre e figlia” dice Antolini. “L'Isola mi ha insegnato a maturare parti che necessitavano intervento, nonché ad apprezzare le piccole cose. Negli ultimi anni non è stato così scontato” prosegue il fidanzato del giornalista.Anche Cecchi Paone, chiamato “zio Alessandro” dalla bimba, dichiara di esserea Melissa. Ma non solo: vorrebbe adottarla. “Melissaperché lui e lei sono assolutamente legati” conferma il giornalista.“Nella foto che ha reso nota la nostra storia, Melissa era presente sulla mia barca" ammette il giornalista. Il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto perché io ho scoperto come molte coppie omosessuali hanno una capacità accuditiva paterna e materna insieme” racconta l'ex naufrago. Poi il giornalista entra nei dettagli della quotidianità padre-figlia. “Questo ragazzo, a 22 anni,di questa bambina con un modo meravigliosamente dolce e attento, ventiquattro ore su ventiquattro” dice. Poi aggiunge: “Abbiamo fatto vacanze insieme per settimane e mesi. Io ho visto questo ragazzo che era padre e madre di questa bambina e, perché poi il suo accudimento per lei è diventato accudimento per me”.Il giornalista prosegue: “Melissa mi chiama zio Alessandro. Noi due siamo l’esempio di come le coppie gay possono prendersi cura dei bambini”. Cecchi Paone alla vigilia del reality aveva dichiarato di voler partecipare per “mostraredella coppia”, ovvero “far vedere che un uomo adulto e un ragazzo si amano e possono essere uno dei tanti modelli possibili di coppia”. Adesso si spinge oltre: "Noi due siamo l’esempio di come le coppie gay possono prendersi cura dei bambini. Non ci sono differenze,”. Quindi l’appello: “Mi auguro che ci lascino sposare davvero, così da poter adottare dei bambini . E lo dico qui, io voglio adottare questa bambina”. Un messaggio importante che arriva in un momento in cui in Italia si dibatte molto sui diritti civili, un momento in cui le famiglie arcobaleno stanno protestando contro lo stop – voluto dal governo Meloni – alla trascrizione dei figli nati da coppie omosessuali