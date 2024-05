Ivana Spagna: “Dopo la morte di mia madre, volevo farla finita. La mia gattina mi ha salvata”

Ivana Spagna è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, raccontando un episodio che in realtà era già noto al grande pubblico. Di quando la gattina le salvò la vita. "Ho raccontato questa cosa perché il mio errore era stato isolarmi” ammette la cantautrice.

Era il 1997, a luglio muore la mamma di Ivana Spagna e lei viene inghiottita dal dolore. “Il giorno dopo andai a fare un concerto – racconta – pensavo che per il mio dolore non potevo far perdere il lavoro a musicisti e tecnici che avevano famiglia. Andai avanti così fino a settembre. Ero uno straccio”. Finita la tournée, però, decide di non voler più vivere. "Avevo organizzato tutto. Quando lo stavo attuando, è arrivata quella gattina e con un miagolio mi ha svegliato da un torpore, mi ha fatto cambiare idea in quell'esatto momento. Avrei fatto un grande errore. Troppo facile togliersi di mezzo, il difficile è andare avanti. Io da quel giorno sono qui che lotto per queste creature. Ho salvato tanti animali, molti gatti, un cane, un piccione. Io ho salvato loro e loro hanno salvato me".

Proseguento nell’intervista, la cantautrice racconta poi un altro episodio della sua vita. Di quando un uomo si era talmente fissato con lei, da perseguitarla e minacciarla. “Una volta uno venne fermato sulla gradinata del casinò di Sanremo. Si era follemente innamorato di me, c'era ancora mia madre, io avevo un compagno, lui chiamava mia madre a casa sempre per dirle che stava preparando la casa per noi – ricorda Spagna – Lei gli rispondeva che io avevo un compagno e vivevo con un uomo. Lui un giorno la chiamò per dirle: 'O sarà mia o di nessuno'. Voleva farmi del male perché non ero sua. Lo hanno bloccato a Sanremo”