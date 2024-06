Louisa Jacobson fa coming out: la figlia minore di Meryl Streep dichaira di essere lesbica

Louisa Jacobson si è dichiarata pubblicamente lesbica. La figlia minore dell’attrice Premio Oscar Meryl Streep e dell’artista statunitense Don Gummer, ha fatto coming out postando una foto sul suo profilo Instagram nel giorno del compleanno della madre.

“Felice per essere entrata nella nuova era della gioia” ha scritto nel post, accompagnando l’annuncio con l’emoticon, tra le altre, della bandiera Rainbow simbolo della comunità Lgbtq+. Le foto postate la immortalano da sola o con la produttrice Anna Blundell, probabilmente la fidanzata vista la complicità tra le due mentre si fanno selfie e si tengono per mano, e ancora la seconda immagine è uno screenshot di un articolo intitolato titolo “Stiamo entrando in una nuova e gioiosa era della moda lesbica”.

Chi è Louisa Jacobson

Trentatré anni, attrice in teatro e tv, è la quarta figlia di Streep e Gummer. I fratelli maggiori sono Henry Wolfe, Mamie e Grace. Immersa nel mondo della recitazione e dello spettacolo fin da piccola, una volta cresciuta ha seguito le orme della sua famiglia: prima si è laureata in psicologia al Vassar College, poi ha studiato recitazione alla British American Drama Academy di Oxford e infine ha ottenuto la laurea magistrale alla prestigiosa scuola di teatro dell'Università Yale.

Il debutto sulle scene risale al 2017, nella pièce teatrale Mary Jane. Qualche mese dopo fa parte della commedia di Richard Wright Native Son, a cui è seguito The Member of the Wedding in scena al festival teatrale di Williamstown. Nel 2019 invece ha interpretato Giulietta in Romeo e Giulietta in scena all'Old Globe Theatre di San Diego. Allo stesso anno risale l’esordio sul piccolo schermo, nel film Gone Hollywood, mentre nel 2022 è la protagonista Marian nella serie televisiva dell'HBO The Gilded Age.

La 33enne in passato ha detto che i genitori e i fratelli l'hanno ispirata a essere “attenta alle decisioni" nella sua vita. "Penso che molte persone facciano pressione su se stesse per essere brave in quello che fanno, soprattutto quando si segue un genitore così prolifico”.

Il coming out

La quartogenita di casa Streep-Gummer ha postato il carosello durante il fine settimana scorso, mentre festeggiava il 75esimo compleanno della madre (che compie gli anni il 22 giugno). Al momento da parte di quest’ultima non c’è stato alcuna dichiarazione pubblica o commento sull’annuncio della figlia.

Mentre sotto il post sono tanti i fan che hanno condiviso commenti entusiasti. Sebbene non sia stata fatta una vera e propria dichiarazione in precedenza, già il 1° giugno Louisa Jacobson aveva postato una storia su Instagram per il mese dell'orgoglio, dicendo “Happy priiiiiiiide” e tenendo in mano un libro intitolato “How To Be Gay”.