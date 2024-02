Johnny Depp e Amber Heard, nuovi scandali: disfunzione erettile di lui, passato da escort di lei

Depp, il re degli scandali

Il profumo del successo

Da, passando per una sette cifre esulla sua salute intima. Il divo di Hollywoodsembra aver iniziato una nuova vita dopo il processo-show (che ha vinto) per diffamazione, intentato dall'ex moglie. Nelle ultime ore, infatti, l'attore è apparso nella prima immagine del nuovo film dal titolo "" in cui interpreta. E sempre in questi giorni, secondo una fonte di "E! News" l'attore ha incassato uncon il brand di lusso francese Dior per tornare ad essere il volto della"Sauvage".Ma non non c'è rosa senza spine perchécontinuano a gettare ombre sulla faccenda Heard-Depp:di lui, passato da. I nuovi scabrosi dettagli sull'ex coppia arrivano dalle, presentate da ambo le parti durante il processo per diffamazione, celebrato nel tribunale di Fairfax in Virginia, e non accolti nel fascicolo della causa:di documento che nella fase preliminare sono stati scartati in quanto privi di rilevanza. Se durante il processo l'ex coppia aveva già messo in pubblica piazza i lati peggiori dei rispettivi caratteri, i vizi più torbidi e le devianze più estreme, i nuovi documenti sono ancora più. Tra i retroscena più sorprendenti e piccanti, spunta fuori un dato sensibile che ha a che fare con la salute dell'attore: secondo le dichiarazioni della Heard avrebbe sofferto o soffrirebbe ancora diLa protagonista di "" in tali documenti sostiene di avergli comprato medicine contro questi disturbi, ma anche contro l'herpes. "Sebbene il signor Depp preferisca non rivelare la sua disfunzione erettile, una tale condizione è assolutamente probabile che causi. La disfunzione erettile del signor Depp accresce la probabilità che il signor Depp sia stato arrabbiato o agitato durante gli incontri con Amber Heard e che abbia fatto ricorso all'" si legge nelle carte depositate dagli avvocati dell’attrice. Dunque "l'uso di una bottiglia perAmber Heard – sostenevano gli avvocati dell'attrice nei documenti – spiegherebbe il genere di molestie perpetuate da Depp, ma che il divo ha sempre negato".A loro volta i legali di Johnny Depp avrebbero risposto che la difesa stava cercando di "trascinare il processo nella tana del Bianconiglio, soprattutto per quanto riguarda ladel signor Depp", costruendo "un circo" che non teneva conto del passato di dubbia moralità dell'attrice. Dai documenti emerge che il team dell'accusa fosse pronto a tirare in ballo il periodo in cui l'ex moglie "", provando "ad insinuare in modo insensato e malizioso che la signora Heard sia stata unaprima di incontrare Johnny" attraverso foto di nudo dell'attrice e informazioni sulle sue precedenti relazioni romantiche. Nell'elenco delle "informazioni rilevanti e dannose" escluse al processo si faceva anche riferimento all'amicizia controversa tra l'attore e Marilyn Manson, compagni di "", e all'episodio in cui "il signor Depp è apparso in tv, al punto che i dirigenti degli studi Disney hanno chiamato la signora Jacobs (la sua ex agente, ndr) chiedendo 'Cosa diavolo c'era di sbagliato nel tuo cliente'". Una situazione molto simile a quella verificatasi sul set dei "Pirati dei Caraibi" che, per il team della Heard, avrebbe lasciato a casa l'attore proprio a causa del suo comportamento.C'è molta curiosità sul ritorno di Johnny Depp al cinema, dopo tre anni di assenza e le pubblicizzatissime vicende legali con l'ex moglie Amber Heard. Lafrancese ha diffuso la prima immagine di Depp nel ruolo di, nel film storico sulla relazione tra il re e la sua favorita,, diretto e interpretato da Maiwenn nel ruolo femminile. Dagli scandali giudiziari (reali) a quelli per finzione ma reali: Depp, infatti, si cala nei panni di, noto come “il Beneamato” che visse tra il 1710 e il 1774 e divenne re di Francia dall’età di appena cinque anni. Nel corso dei decenni la sua popolarità calò progressivamente, a causa del suo coinvolgimento in scandali, corruzione e costose e inutili guerre. Le riprese del film "" sono iniziate il 26 luglio e continueranno per undici settimane totali. Tra le location c'èe alcuni castelli francesi d'epoca. La storia è liberamente ispirata alla vita di du Barry, l'ultima amante di Louis XV (o Luigi XV) dopo l'altrettanto celebre Madame de Pompadour. Nata povera, Jeanne era una donna affamata di cultura e piaceri e usò la sua intelligenza per farsi strada nella vita, fino a diventare la compagna del re. I due si innamorarono follemente e il re la fece trasferire a Versailles, scandalizzando la corte. Nelci sono anche Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. Maiwenn ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Teddy Lussi-Modeste. In Francia, dopo le proiezioni in sala, il film sbarcherà suJohnny Depp collabora con il brand Dior come ambasciatore del profumo maschile "" dal 2015. All’inizio dell’anno il profumo è diventato ilsui siti web di Sephora e Ulta. Per questo l'attore 59enne avrebbe rinegoziato il suo contratto con il marchio. Secondo il "Wall Street Journal", Sauvage è diventato il prodotto più venduto durante il recente processo per diffamazione intentato da Depp contro l'ex moglie Amber Heard, che ha vinto. Dior ha continuato a postare ile le sue testimonianze sul proprio profilo Instagram anche durante il rinnovo del contratto. In particolare, nei giorni scorsi il marchio ha postato un’immagine di Depp nel backstage di un concerto a Parigi, con la didascalia "". E in un video condiviso sull'account del social, Depp declama: "Sauvage mi riporta un sacco di ricordi, un sacco di spettacoli... Cose che hai annusato crescendo e che, se le annuso, mi riportano indietro e vedo la persona che le indossava. È una memoria sensoriale, quindi un odore può farti viaggiare".Insomma, Depp e Dior hanno rinnovato la collaborazione con un contratto che ammonta adi dollari. La maison francese, quindi, punta ancora sul 'Pirata' rappresentando adesso una nuova narrazione dell'uomo. Un Depp maturo, dai, imperfetto ma vero, lontano dalla rappresentazione stereotipata della mascolinità, ma molto fedele alle aspirazioni della maggior parte degli