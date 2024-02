Jova Beach Party 2022, le date. Da Marina di Ravenna a Viareggio, l'Italia è pronta a far festa

Jova Beach Party a Marina di Ravenna: "La quantità di richieste è pazzesca"

Dopo il nuovo singolo “", siamo tutti in attesa del Jova Beach Party 2022. A poco tempo dal suo lancio la Trident Music annuncia il primoper la data di sabato. A breve tutto esaurito anche per le date di, die di"La quantità di richieste è pazzesca" lo afferma, proprietario del. È quasi un miracolo, del resto trovare una camera ancora disponibile tra l’8 e il 10 luglio, nei giorni del Jova Beach party. E poco importa (per modo di dire) se per quelle due notti la cifra che si chiede è 1.218 euro per due persone. Nel fine settimana probabilmente più atteso dell’estate ravennate del resto trovare una stanza è un’impresa: è andato tutto a ruba da mesi. E sulle piattaforme online restano le briciole. Suil prezzo più basso nei dintorni è 499 euro dall’8 al 10 luglio, per un monolocale per tre persone a Lido Adriano. In città si parte da 608 euro. Del resto, come scrive il portale, "". C’è chi ha scelto di allontanarsi da Marina nel tentativo di spendere meno: ai prezzi sono decisamente più bassi, ma anche qui "". Stessa storia, del resto, cercando su, un altro portale molto usato per trovare alloggi low cost. Spostandosi sulla mappa del sito, su cui è possibile vedere gli alloggi e i prezzi, nel weekend del Jova Beach party Ravenna sembra una landa deserta: le camere sono finite. Ci sono due alloggi solo in città, e si parte da 210 euro a notte. La piccola Marina di Ravenna, che già nei normali weekend estivi sente la mancanza di strutture ricettive, si è ritrovata ben presto murata di"In realtà noi abbiamo smesso di prenderle dopo averne effettuate diverse – prosegue Gian Paolo Laurenti, –. Vogliamo dare anche ai turisti che rimarranno qui per più di un weekend la possibilità di venire". In una località che d’estate accoglie i turisti in villeggiatura al mare per una o due settimane di ferie, insomma, la miriade di prenotazioni mirate al solo weekend sono quasi di troppo: "Le riprenderemo sotto data – continua Laurenti –. Il quantitativo di richieste è pazzesco e riteniamo che comunque non resteranno posti vuoti. Riceviamo continuamente email, telefonate... Abbiamo già riempito centinaia di piazzole. La richiesta è stata continua da quando l’evento è stato ufficializzato. Chiamano da tutta Italia, soprattutto dal nord. I prezzi? Abbiamo mantenuto quelli di listino, non li abbiamo alzati. Ma so che c’è chi lo ha fatto".È giovane, ironica, schietta e ha tante idee su come adottare uno stile di vita sostenibile. È, ineditoche darà voce a una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta. Nata da un’idea die creata dalla, di cui fanno parte giovani giornalisti di Radio immaginaria e allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia, Azzurra sarà la protagonista di una serie di vignette che, caratterizzate da un tono di voce fresco e scherzoso, promuoveranno pratiche virtuose e concrete, attuabili da chiunque nel quotidiano. Il personaggio si rivolgerà agli adulti, attraverso le parole dei ragazzi, per aiutarli a ottimizzare i consumi fornendo consigli per un migliore utilizzo di energia, acqua e a beneficio dell’ambiente. A questa rappresentante delle nuove generazioni A2A ha inoltre voluto dare un palcoscenico da cui parlare: Azzurra parteciperà infatti al Jova Beach Party 2022, la festa musicale di Jovanotti che toccherà 12 location italiane, con il progetto “” pensato per promuovere uno stile di vita più sostenibile in coerenza con i principi del tour. Insieme ad Azzurra, ci sarà la redazione di A2A Fonti Attendibili, impegnata a disegnare e a diffondere i suoi messaggi durante ogni tappa. Il team, inoltre, attiverà un vero e proprio social hub itinerante presente ai concerti, producendo contenuti e vignette ma anche video live dell’evento, interviste dirette a ragazzi e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali.2-3 luglio 2022: Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia 8-9 luglio 2022: Marina di Ravenna (RA), Lungomare 13 luglio 2022: Aosta (Gressan), Area Verde 17 luglio 2022: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori 23-24 luglio 2022: Marina di Cerveteri (RM), Lungomare degli Etruschi 30-31 luglio 2022: Barletta, Lungomare Mennea 5-6 agosto 2022: Fermo, Lungomare Fermano 12-13 agosto 2022: Roccella Jonica (RC), Area Natura Village 19-20 agosto 2022: Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi 26-27 agosto 2022: Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach 2-3 settembre 2022: Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione 10 settembre 2022: Bresso-Milano Aeroporto