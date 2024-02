Karin Ann, l’effetto collaterale dell’essere umano? Aprire i concerti nel tour di LP

Chi è Karin Ann

Il fenomeno

Il nuovo singolo

è il nuovo album di, artista slovacca sostenitrice dei diritti civili. L’album composto da otto canzoni, per un totale di 24 minuti circa, è un disco pop nel senso pieno del termine. A cominciare dal singolo dal gusto radiofonico come, le canzoni si spostano su un nord tematiche elettronici i quali rimandano come quelle di Lykke Li oi Cardigans.Artista eclettica, in generale si pone in linea come la nuova generazione di donne come Dua Lipa e Billie Elish: icona della Generazione Z LGBTQ+ dei paesi dell’Est Europa dalla Slovacchia, Karin Ann è attualmente è, musicista americana gender-neutral, nel suo tour italiano.Dopo le tappe di Firenze e Marostica (Vicenza), è stata la volta della tappa romana, all’Auditorium Parco della Musica. Karin Ann è stata la supporter di apertura per LP prima di iniziare il nuovo il tour con la band statunitense Imagine Dragons. Tantoe sono tra gli attivisti più popolari nell’Europa dell’Est.Karin Ann è una cantante slovacca di soli 20 anni diventata in breve tempo un fenomeno dell’Europa orientale e si identifica comeprevedendo di continuare a sostenere e dar voce con forza ai diritti LGBTQ+. Ad agosto 2021 è stata scelta da Spotify per la campagnacome testimonial dei diritti umani e LGBT portando la sua immagine sui billboard di Times Square a New York City, mentre a settembre dello stesso anno, si è aggiudicata l’Award nella categoria «Scoperta dell’anno» in occasione degli Zebrik Awards a Praga, in Repubblica Ceca.A inizio luglio Karin Ann ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo,Si tratta di un brano di contrasti drammatici, musicalmente coinvolgente con ritmi pop-punk sferraglianti e melodie effervescenti, infusi di nostalgiche influenze pop anni ‘80. Il contenuto del testo narra di undopo un tradimento inaspettato. Il brano è stato co-scritto e co-prodotto da Karin Ann in collaborazione con Matt Schwartz (produttore anche di YUNGBLUD e Halsey). LP, artista gender-neutral, è nata a Long Island negli Stati Uniti, ma ha origini italiane di Napoli e Palermo. Non è solo una star alternativa e pop-rock, ma. LP si identifica come, che preferisce She/They , e spesso sostiene tutti i diritti LGBTQ+, aiutando le persone che possono essere alle prese con la loro identità o non accettate dalla loro comunità. Dopo il tour italiano con LP, Karin Ann ritornerà in tour come support degli Imagine Dragons in Australia