La BBC ha scelto un 20enne con la sindrome di Down per presentare il programma "CBeebies House"

Ilha scelto, il primo nella storia della rete. Il ventenne di Leeds è un attore, ballerino e ambasciatore dell'associazione benefica per i disabili Mencap. George era già apparso in precedenza in undi Down. Proprio grazie al filmato e al suo successo l'emittente ha deciso offrirgli un posto per CBeebies. In un filmato postato sui social media, Webster ha commentato entusiasta il suo nuovo lavoro: "", aggiungendo che non vedeva l'ora di cucinare e ballare nel suo nuovo ruolo. La trasmissione, rivolta ai bambini sotto i sette anni, è stata spessopresentato negli anni.alla nomina di Webster non potrebbero essere più diverse da quelle che accolsero, circa 12 anni fa, l'allora, la cui apparizione sul canale nel 2009 aveva portato a. Ma i tempi cambiano e la mentalità, per fortuna, si evolve e diventa più inclusiva. Così la stessa Burnell ha commentato la notizia della nomina di Webster, con "gioia assoluta", oltre a ritwittare un altro messaggio, nel quale è scritto che. Mencap, l'ente di beneficenza per le persone con una disabilità di apprendimento, ha detto che era entusiasta di vederee tantissimi utenti di Twitter hanno sottolineato quanto sia importante vedere la diversità nei canali televisivi che si rivolgono alla prossima generazione. Tra questi c'era Danni che ha twittato: "Come genitore autistico, non posso lodare abbastanza CBeebies per", mentre Susan Corcoran ha scritto: "La nipote di un mio amico ha tre anni e ha la sindrome di Down. Si preoccupano del suo futuro, di come gli altri la tratteranno al di fuori della loro famiglia e del loro gruppo di amici. Questo mi dà fiducia che". Infine Amanda ha ben riassunto i sentimenti delle persone alla notizia quando ha 'cinguettato': "Questo è meraviglioso. Che presentatore, pieno di energia! Mia sorella - attualmente di 40 anni e con la sindrome di Down - avrebbe amato questo da bambino. I miei ragazzi - nella loro adolescenza - lo avrebbero amato.". Parole di gioia, di entusiasmo, di incoraggiamento che hanno commosso Webster. "La reazione di oggi è stata incredibile e sono così felice di avere così tanto sostegno. Sono al settimo cielo e felicissimo. È fantastico. Tutti i feedback positivi sono stati travolgenti".