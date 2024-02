La casa di Bernarda Alba, un festival del musical per narrare ‘Il tempo delle donne’

Nessuna presenza maschile sul palco

Un gruppo di donne in un interno nella Spagna rurale degli anni 30, alle soglie della Guerra Civile e del dramma della dittatura Franchista. Uno scenario claustrofobico, ossessivo, che fa da sfondo alle vicende al femminile di, dramma in tre atti scritto danel 1936, poco prima della fucilazione da parte delle milizie di Franco, e adesso trasformato in un musical che va in scenaa Bologna.Si tratta dello spettacolo di apertura di A Summer Musical Festival , rassegna dedicata alla nuova scena italiana del musical, curata, come ogni anno, dalla, una istituzione formativa adesso equiparata agli studi universitari, che alla divulgazione di questo linguaggio si dedica nella sua sede, una ex fabbrica in via Paolo Nanni Costa 26/B. a Bologna. Titolo dell’edizione 2022,. Tutte ragazze, giovani allieve, le protagoniste dello spettacolo, nel quale Garcia Lorca ha utilizzato un sistema famigliare chiuso, una mamma, cinque figlie e la loro nonna, per raccontare la relazione stretta tra l’oppressione che si sviluppa tra le mura domestiche e quello che avviene fuori, dove vengono replicati (e succede ovviamente anche il contrario) gli stessi meccanismi di controllo. Meccanismi dai quali esistono solo due vie di fuga, che i personaggi sono costretti a scegliere pur di evadere, la follia o la morte."Nessuna presenza maschile sul palco, racconta il regista, solo una figura senza identità che attraversa veloce l’azione, a simboleggiare che nessun tipo di dominio è possibile sulle pulsioni sessuali, che il desiderio per l’altro è la frontiera estrema di una liberazione per la quella nella casa di Bernarda non ci può essere posto". E, a proposito di, sono tanti e disseminati per la storia. Ad iniziare dall’acqua che a tratti invade il teatro, a rappresentare la vita quando scorre e la morte quando è stagnante, sino al verde che per lo scrittore spagnolo era il colore della libertà e che per alcuni secondi si intravede nascosto sotto lo scialle di Adela, una delle figlie. Poi c’è la musica, elemento centrale della narrazione. "Abbiamo cercato - continua Marconi - di costruire una trama sonora evocativa, che partisse dall’incredibile ricchezza del patrimonio musicale popolare spagnolo, ma evitando la cartolina. C’è il flamenco, non poteva essere altrimenti, ci sono le atmosfere andaluse, ma servono per portare l’ascoltatore tra le pareti di quella casa, per renderlo partecipe di questa straniante sospensione della ragione che è lo spirito stesso della dittatura che di lì a poco avrebbe travolto la Spagna, risultato di una sanguinosa guerra civile"."Per le nostre allieve, divise in tre cast, il testo diè stata l’occasione per conoscere un’epoca storica a loro poco nota, per immergersi in panorama sociale dove i rapporti di forza, le anomalie della famiglia, sono purtroppo simili a quelli di tanti casi attuali di cronaca"Il festival continua ilcon, storia di una cheerleader alla scoperta del valore della solidarietà femminile, ilcon, la rivolta di una giovane cameriera al bullismo di cui è oggetto da parte di un gruppo di marinai e termina ilconal Teatro Comunale di Ferrara, un musical su una donna costretta dalla situazione ambientale a mettere da parte le proprie ambizioni.