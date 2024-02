"La mia vita privata è affare mio". Madame replica alle insinuazioni sulla sua relazione con una ragazza

"Ma secondo voi, cari giornalisti e opinionisti io veramente vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento o qualcosa di così intimo e privato? No, no perché".Una replica dura e che chiude alle insinuazioni, al gossip che una sempliceaveva immediatamente scatenato.alla sua privacy tiene più che a qualsiasi altra cosa. E non lo nasconde. Ma è bastato un post su Instagram in cui la si vede in un atteggiamento affettuoso mentredi cui non si vede il volto per aprire il vaso di pandora dei rumors. Della cantante e rapper 19enne, in arte Madame, si sa poco e niente di ciò che riguarda la sua vita privata. Solo qualche mese aveva però svelato di esseree di essere attratta dunque sia dagli uomini che dalle donne, ma nulla più. Un bacio appena accennato, però, ha scatenato le ipotesi dei fan sul fatto che si potesse trattare della fidanzata della giovanissima artista vicentina. Allora proprio da Instagram, Madame si rivolge ai giornalisti e a chi ha alzato il polverone mediatico su questa presunta relazione. Nel suo discorso ribadisce con fermezza quanto per lei sia importante lasciare, per tutelare la propria riservatezza, e il fatto che non le piaccia affatto quando "si inizia a ricamare sulle bugie". "Tutto quello che vedete sui social è materiale- aggiunge - amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato. Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio".Un patrimonio da custodire gelosamente. E conclude: "Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione". In chiusura mandarichiamo all'evento 'scatenante'. L'autrice di, brano che l'ha fatta salire agli onori del pubblico, volendo tenere lontano dalle luci dei riflettori il suo privato e definendosi(di orientamento sessuale), non ha fatto alcun cenno alla ragazza insieme a lei nella foto, proprio per ribadire il concetto. Ma i fan, scatenati, hanno immediatamente ricostruito l'identità della presunta fidanzata: come hanno segnalato alcuni utenti Twitter, sarebbe(il suo nome su Instagram), colei che, l'ex cantante di Amici con cui la 19enne canta nella hit radiofonica di questi giorni 'Perso nel buio'. Lui e la misteriosa ragazza sarebbero compagni di classe. Le due però, come confermato dalla stessa Madame poche ore fa, sempre sui social, sarebbero solo amiche. E del resto delle voci, c'è da dire, non è affar nostro.