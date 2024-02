La nuova vita di Linda Evangelista: "Basta uomini, non voglio più andare a letto con nessuno"

La rinuncia agli uomini e l'operazione di Cool-Sculpting

Una donna felice

diagnosi di cancro, di cui la modella ha parlato solo da poco: "Ho avuto due Sono felice di essere viva". Alla dolorosa disavventura si è aggiunta poco dopo la, di cui la modella ha parlato solo da poco: "Ho avuto due tumori al seno in cinque anni, so di avere un piede nella fossa. Tutto ciò che avrò d'ora in avanti sarà un bonus". Nonostante tutte queste battaglie, la 58enne si dichiara felice: "Sono felice per la mia vita.".

Gli amori della modella

Chi è Linda Evangelista

Unae che basta a sé stessa. E' questa la nuova vita della modella Linda Evangelista che a 58 anni ha abbandonato gli eventi, la moda e trascorre le sue giornate in casa. Ma c'è di più. Ha detto definitamente. Non voglio sentire il respiro di nessuno", ha rivelato senza peli sulla lingua la regina delle passerelle in un'intervista con il Sunday Times. E ha aggiunto: "nel conoscere nuovi potenziali partner, ritrovare un amore non è una priorità". La donna ha raccontato di non avere una sé dal 2016. Ma questa non è una data casuale: si tratta dell'anno in cui si è sottoposta all'intervento di, la procedura di riduzione del grasso, che invece di portare i risultati desiderati, l'ha lasciata "permanentemente deformata e brutalmente sfigurata". La modella ha affrontato un vero e proprio calvario, con la formazione di. Questo effetto collaterale raro, noto come iperplasia adiposa paradossale, ha aggiunto ulteriori sfide al suo percorso costringendola a vivere per ben 5 anni lontana dal mondo.La top model inoltre è tornata in pubblico da oltre un anno: nel 2022 ha chiuso durante la New York Fashion Week la sfilata di Fendi, due mesi fa l'abbiamo vista nella docuserie di Apple Tv+ The Supermodels, ed è stata fino al 29 novembre nei cinema italiani con Picasso. Un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo.Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo la vita privata della 58enne che in passato è stata molto movimentata. Prima ci furono, ex capo dell'ufficio parigino di Elite Model Management. La coppia si sposò nel 1987, lei aveva 22 anni, lui 37, e divorziò nel 1993 (solo di recente Evangelista ha rivelato che l'ex marito la sottopose a terribili abusi fisici e psicologici). Successivamente la donna frequentò per sei anni l'attore. Poi, nel 1999, rimase incinta del giocatore della nazionale francese, ma perse il figlio al sesto mese di gravidanza. L'11 ottobre 2006 diede alla luce un bambino, Augustin James, nato da una breve relazione con l'imprenditore francese, oggi marito di Salma Hayek. Di altri amori non si ha notizie. E chissà se ne avremo ancora visto che la donna ha detto, e sembra definitivamente, stop agli uomini.Nata nel 1965 a St. Catharines, Ontario, figlia di immigrati italiani originari di Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, in una famiglia appartenente alla media borghesia.Il suo sogno, già all'età di, era di diventare modella e per raggiungere tale obiettivo si è impegnata tutta la vita. Il primo passo della sua carriera è stata ladove subito è stata notata per la sua straordinaria bellezza e la scalata al successo è stata inarrestabile. Il suo volto infatti si è diffuso sulle più ricercate copertine, a cominciare da. Molte grandi firme si sono affidate al suo: da Chanel a Calvin Klein passando per Dolce & Gabbana e Versace. Ma anche da Valentino, André Laug, YSL, Dior e Dsquared. Con Christy Turlington e Naomi Campbell ha formato il "", il trio delle acclamate modelle che nei primi anni novanta hanno dominato la moda mondiale. Inoltre la donna è apparsa anche in due video musicali di George Michael (Freedom! '90 del 1990 e Too Funky del 1992). Comparsa sulla copertina dinel mese di agosto 2006, nel 2007 è entrata a far parte delle testimonial del colosso dei cosmetici L'Oréal, come volto dei nuovi prodotti detergenti, delle tinture per capelli e dei prodotti anti-età, ruolo ricoperto fino al 2012. E' poi stata ladella campagna stampa Prada e, con la collega Naomi Campbell, la protagonista della campagna pubblicitaria Dsquared, realizzata da Steven Meisel. Nel 2015, l'anno prima della sua reclusione, è stata scelta come testimonial del profumodi Moschino.