Sindrome di Down, “Assume that I can” vince il Leone d’Oro a Cannes

“Assume that I can” vince il Leone d’Oro al Festival Internazionale della Creatività di Cannes. Un riconoscimento importantissimo per CoorDown, che ha realizzato il film, consegnato sul palco alla sua protagonista, Madison Tevlin, giovane attrice con sindrome di Down accolta da una standing ovation dell’intero Palais.

La campagna da record di CoorDown

Madison Tevlin

La campagna internazionale, realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa SMALL di New York e Indiana Production in occasione della Giornata Mondiale della sindrome di Down del 21 marzo 2024, ha ricevuto ben 7 premi, di cui un Leone d’oro, quattro d’argento e due di bronzo. Merito della straordinaria idea creativa, della realizzazione e della viralità social, visti i numeri ottenuti per l’edizione 2024, mai raggiunti prima: quasi 150 milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram, X, Linkedin, Youtube e Facebook.

Merito anche del contributo di migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, coinvolte attivamente nella partecipazione, superando così i confini della disabilità stessa. Bambine e adolescenti, adulti e ragazze hanno potuto raccontare la propria esperienza attraverso il video, gli stereotipi che hanno dovuto e potuto superare nella propria vita quotidiana, toccando ogni diversità e coinvolgendo chiunque si è sentit* sottovalutat* e limitat* dalle basse aspettative che gli vengono imposte dalla società.

I premi a Cannes

Sezione Social & influencer lions : Leone d’oro per la categoria Co-creation & user generated content, 1 Leone d’argento per Social film, 1 Leone d’argento per Not-for-profit / charity / government

: Leone d’oro per la categoria Co-creation & user generated content, 1 Leone d’argento per Social film, 1 Leone d’argento per Not-for-profit / charity / government Sezione Health & wellness lions : 2 Leoni d’argento per Fundraising & advocacy

: 2 Leoni d’argento per Fundraising & advocacy Sezione Film craft lions: 2 Leoni di bronzo direction.

La foto di gruppo dopo la premiazione al Festival della Creatività di Cannes

“Nessun premio, tra quelli ricevuti negli anni, vale la standing ovation di ieri sera alla consegna del Leone D’Oro – dichiara Martina Fuga, presidente di CoorDown –. Un’emozione incredibile vedere l’industry della creatività e pubblicità riunita a Cannes, omaggiare in piedi la nostra campagna e in particolar modo Madison Tevlin e la sua interpretazione in ‘Assume That I Can’. È stato importante avere Madison sul palco insieme ai creativi e la casa di produzione – ha aggiunto – a ricordare l’importanza della auto rappresentazione, ma anche il valore e l’impatto della comunicazione nella vita delle persone e come si può concretamente realizzare un cambiamento culturale attraverso campagne di comunicazione coraggiose ed efficaci”.

Fino ad ora al Festival Internazionale della Creatività di Cannes CoorDown aveva collezionato un totale di 23 leoni, di cui 9 d’oro. I 7 Leoni del 2024, a 10 anni di distanza dai Leoni d’Oro vinti per la campagna “Dear Future Mom”, rendono merito all'impegno e al percorso innovativo intrapreso da CoorDown insieme ai creativi di SMALL New York oltre 12 anni fa e che ha portato a rivoluzionare il linguaggio della comunicazione sociale, a trasformare il racconto e la rappresentazione delle persone con sindrome di Down e più in generale della disabilità intellettiva.