"La Scuola Cattolica" sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni: gli autori gridano alla censura

Sarà in sala dal 7 ottobre, dopo essere stato presentato fuori concorso all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma non per tutti., tratto dal(Premio Strega nel 2016) e ispirato al massacro del Circeo, è stato infatti. Lo ha annunciato la produzione, che tramite l'ad di Warnerha lanciato un appello al ministro dei Beni Culturali Franceschini perché. "Che nel nostro Paese non possa succedere è una cosa grave", aggiunge.Nelladella decisione, presa da un'apposita Commissione impegnata a vigilare sul codice di autoregolamentazione dei produttori, si legge che "", si spiega poi che "questa lettura che appare dalle immagini, assai violente negli ultimi venti minuti, viene preceduta da una scena nella prima parte del film in cui un professore, soffermandosi su un dipinto in cui Cristo viene flagellato, fornisce assieme ai ragazzi, tra i quali gli omicidi del Circeo,vengono sostanzialmente". "", ha dichiarato amaramente il produttore di Picomedia. E lo stesso regista Mordini ha reagito duramente: "Innanzitutto ci sono degli errori che tradiscono la: perché nella scena in questione non è presente nessuno degli omicidi, anzi i ragazzi decidono invece che se non riescono a stare con le ragazze le riportano a casa. Poiché il film ha come tema l'impunità, quel docente dice 'attenzione mentre facciamo il bene, inebriati dalla nostra sicurezza lì si annida il diavolo che vi porta a fare qualcosa che non avete previsto'. Mi sembra un tema fondamentale: quando pensiamo di essere superiori agli altri possiamo fare del male". E aggiunge, poi, preoccupato: ", nel senso del film e questo può diventare. Significa tornare indietro di cinquant'anni".Al lido, in occasione della Mostra del Cinema, la pellicola era stata classificata come vietata ai minori di 14 anni. A distanza di un mese, con l'apparizione nelle sale, il limite sale. Una scelta che anche, le vittime delle violenze perpetrate nel massacro del 1975 e raccontate nella pellicola, hanno accolto con, dopo che loro stesse, malgrado le sofferenze rievocate, avevano apprezzato la volontà di tramandare, anche in chiave di ammonimento per il futuro, la memoria della loro tragedia, soprattutto alle giovani generazioni.