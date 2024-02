La "Sete" di MezzoSangue: "Rappo la società liquida di Baumann"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MezzoSangue (@mezzosanguemc)

Il tour in Italia e non solo

Parola a Luca Ferrazzi

Il tour del rapperparte da Firenze. "Sarà un’esperienza immersiva, una frattura nella distinzione fra realtà e illusione" dichiara il cantante che in realtà si chiamaed è nato a Roma nel 1991.E aggiunge: "L’idea è quella di concepire il live attraverso una strada che non abbiamo mai attraversato prima., tre anime, tre maschere. Sarà un viaggio un esperimento anche per noi". L’artista mascherato, sull’onda dell’ottimo disco "", un concept album con spiccati riferimenti alla società liquida di Zygmunt, che indaga dieci diverse forme di sete come richiesta, necessità, stato interiore, ha creato uno show che gli rende giustizia, amplificando e attualizzando le interazioni fra le arti.Insieme a lui sul palco ci sarannoalla batteria ealle chitarre e alle tastiere, ma lo spettacolo sarà molto dinamico e sperimentale e vedrà accanto alle canzoni, dialoghi, proiezioni, i visual die le performance di un corpo di ballo.Ecco il calendario del tour prodotto da Otr Live: 20 aprile Tuscany Hall di Firenze; 21 aprile Estragon di Bologna; 27 aprile Alcatraz di Milano; 28 aprile Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino); 30 giugno Sherwood Festival di Padova; 6 luglio Rock in Roma 2023 all'Ippodromo Capannelle; 9 agosto Festa di Radio Onda D'Urto a Brescia; 14 agosto Sziget Festival di Budapest. Per info e biglietti: https://www.otrlive.it/tour-dates/ mezzosangue-sete-tour-2023."C’è tutto un percorso nel disco che nasce dalla sete di qualcosa di sconosciuto. C’è la sete dell’ego, in cui mi prendo in giro, la sete d’amore in cui parlo di narcisismo, la sete di paura in cui faccio tutto l’opposto che trattenermi. 10 temi in cui la sete è intesa come liquidità di quello specifico argomento. Alla fine tutto fa riferimento alla fede. Nel credere che questa liquidità abbia una via d’uscita che è il bello, un concetto di bellezza dostoevskijano"."Tantissimo lo devo al percorso di studi che ho fatto, poi credo che i corsi e nei ricorsi storici non debbano essere dimenticati. Ho studiato psicologia e mi sono appassionato alla filosofia"."Mi mancavano pochissimi esami, ma ho smesso l’università poco prima di iniziare il tour. E’ stata la musica a salvarmi"."Mentre studiavo ho fatto il brano 'Capitan futuro' che, grazie al video in cui non c’era il mio nome, ma un punto interrogativo, ha avuto grande successo in rete. Allora ho scelto la musica e ho iniziato a portare la maschera per sottolineare che era un’idea a parlare"."Soprattutto dall’egocentrismo, dall’autoreferenzialità del rapper classico. Sono andato dritto, con questa maschera in faccia ed è stata la prima cosa che ha colpito l’immaginario di molti"."Sono da 11 anni che lo faccio. E’ un gesto spontaneo nato da un momento in cui volevo far capire alla gente che il mio interesse per la musica va al di là dell’ego personale. All’inizio non avevo neppure un nome. L’idea era dire le cose che volevo dire. Sotto la maschera poteva esserci chiunque: era un progetto così vero che non ci ho messo dentro neppure me stesso o, se preferite, il mio ego. La maschera è parte di un percorso personale che si è specchiato nei dischi che ho fatto. Per cui continuo a portarla. Non so se la cosa continuerà anche in futuro"."Proprio così, non a caso il primo mixtape e il primo album erano in download gratuito"."Nell’hip hop l’impegno è spesso visto come una cosa obsoleta, chi lo fa rischia di essere catalogato come retorico. Ho sofferto di questo atteggiamento che non mi corrispondeva. A un certo punto, me ne sono fregato"."Ancora no. Ma non è escluso che lo faccia. Diciamo che il contesto storico e sociale in cui siamo sta formando le idee su alcuni argomenti. Poi se si ascolta un mio brano come 'Amore e paura', si può pensare che l’abbia già fatto, ma dipende dalla sensibilità di chi la ascolta, perché il linguaggio è una scatola vuota e ognuno ci mette qualcosa dentro. Ci sono spunti universali che cerco di condividere con chi mi ascolta"."C’è un percorso mio personale a riguardo, che continua e vorrei portare anche avanti. L’ho sottolineato in questo nuovo album e lo farò anche in questo tour"."Mi auguro un’ulteriore evoluzione personale da cui partire per nuovi progetti".