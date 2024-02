La Versione di Fiorella: "Noi donne più coraggiose degli uomini nell’esprimere le proprie posizioni"

“Un’interprete, quando pesca nei repertori altrui, innanzitutto non deve fare danni e poi, se può, è tenuta a dare un valore aggiunto” spiega(64 anni) commentando le tantedello spettacolo con cui, dopo le fatiche estive, si regala aduna piccola appendice teatrale recuperando il 5, il 7 e l’8 le tappe al Verdi di Montecatini, al Moderno di Grosseto e al Goldoni di Livorno rinviate in primavera. L’impianto dello spettacolo è lo stesso di quel “” portato al debutto a Cascina a fine febbraio sulla scia dei consensi riscossi dall’omonima esperienza televisiva. “Da interprete, approfitto del mio ruolo per cantare le canzoni che mi va di cantare. Non ci penso sopra un granché. E, se devo sacrificarne un pezzo mio per mettere in scaletta quella ‘Io vivrò (senza te)’ di Battisti eseguita pure in trasmissione, lo faccio col cuore leggero pensando del piacere che darà poi sul palco. Stesso discorso per ‘Prinçesa’ di De André o quella ‘Amore fermati’ di Fred Bongusto che m’ha tanto divertita davanti alle telecamere” dice la cantante sempre in prima linea per la difesa dei diritti, come con il concerto " Una, nessuna, centomila ".“Da quando faccio questo mestiere non avevo mai visto un’estate così gremita di concerti. Con tutti noi, o quasi, in tournée. A pensarci, però, era inevitabile. Dopo due anni di fermo, la gente deve lavorare. Certo, con tanti spettacoli in circolazione un calo d’affluenza l’abbiamo accusato tutti, anche se io, per fortuna, sono rimasta abbastanza nei miei standard”.“Non c’è una ragione precisa. Magari lo riprenderò in inverno se deciderò di tornare nei teatri”.“‘Padroni di niente’ è uscito quasi due anni fa; quindi, stiamo già pensando ad un nuovo disco. Ma senza fretta”.“Con Amara. È l’autrice che sento più vicina al momento; profonda e capace di muoverti sempre dentro qualcosa con le sue parole. Sono andata a vederla cantare con Cristicchi le canzoni di Battiato e li ho trovati meravigliosi. Io che l’ho fatto con Lucio (Dalla, ndr), so bene quanto rispetto occorra nell’avvicinarsi a certi repertori. Il loro è uno degli spettacoli più belli a cui mi sia capitato di assistere negli ultimi tempi. Una carezza sull’anima".“Se parla della Meloni, dico che noi di sinistra finora non siamo stati capaci di proporne una. E poi non conta il sesso, ma il bene del Paese. Quindi, se viene eletta, incrociamo le dita e vediamo come si comporta”.“Come diceva De André, citando Aristofane: 'vanno, vengono, ogni tanto si fermano'. E pure stavolta sento girare i soliti nomi”.“Diciamo la verità, le donne sono state sempre più coraggiose degli uomini nell’esprimere le proprie posizioni. Con alcune colleghe mi trovo d’accordo, con altre meno, ma sono comunque contenta che dicano la loro, perché ultimamente ho notato una certa latitanza nell’esposizione politica”.“Con Brunori Sas. Anche se ha superato la quarantina, lo vedo ancora come un giovane autore. Oggi che i testi nelle canzoni hanno un peso relativo, ce ne sono tante a cui una bisognosa di storie e di contenuti come me non si può neppure avvicinare”.