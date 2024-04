Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024. Prima volta per un’italiana

Laura Pausini tra le 25 donne più influenti del 2024. Almeno secondo la rivista People nella versione spagnola, una vera e propria istituzione della stampa in Nord America, che ha eletto la cantante faentina nella prestigiosa graduatoria. Non era mai successo prima per una italiana.

Alla soglia dei 50 anni, che compirà il prossimo 16 maggio, Laura Pausini affianca in questa classifica tante donne della cultura e dello spettacolo, nomi famosissimi come quelli della cantante Selena Gomez, l’attrice e produttrice televisiva Sofía Vergara (“Modern Family”) e la nota interprete della serie tv “Ugly Betty” oltre che tra le protagoniste anche in “Barbie” di Greta Gerwing, América Ferrera. Ma anche Rita Moreno e la Miss Universo Sheynnis Palacios.

Kany García scrive della nostra cantautrice sulla prestigiosa rivista:

Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia raro da trovare. Laura ha dato voce e coraggio a innumerevoli istanze, anche scomode, per difendere i diritti umani, per essere attenta e impegnata in una serie di cause.

Da bambina l'ho sempre ammirata perché, grazie a donne come lei, potevo sognare di girare il mondo, di vendere biglietti e, allo stesso tempo, di riconoscere che il microfono è uno strumento prezioso non solo per cantare, ma anche per denunciare quando è necessario.

Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo perché la sua musica non risponde alle mode, ma all'onestà e all'eccellenza. Io sono ancora qui, come quella bambina che desiderava di abbracciarla e dirle “grazie per avermi ispirato e per avermi dato la speranza di quel sogno”.