Le artiste protagoniste del Film Festival di Capalbio

, anche al Capalbio film festival che si è inaugurato ieri sera, nella cittadina maremmana.che di Capalbio è innamorata da anni, ha fatto da. Sul palco, per una volta, disinvolta e serena, come sentendosi fra amici. Aveva persino voglia di raccontare il suo prossimo film, il suo esordio da regista: poi si è trattenuta, all’ultimo momento. "Ne parleremo per bene quando sarà il momento", promette. Il suo primo film da regista, "– storia di un gruppo di persone che temono il volo – avrà fra i suoi protagonisti la stessaMa questa è un’altra storia.Ieri sera, sul palco del cinema, nel comune di Capalbio , sono salite tre donne straordinarie:lucida e garbata novantenne, regista fresca di un Leone d’oro alla carriera , e al suo fianco, fra le protagoniste del suo film "L’ordine del tempo", presentato fuori concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia. "Perché le ho scelte? Perché avevo bisogno di attrici brave", dice con semplicità Liliana Cavani. Che ha tratto il suo film da un saggio del fisico Carlo Rovelli. Non è cosa banale, che si faccia un film da un saggio, e da un saggio sulla fisica, poi. "Ma io sono affascinata dalle cose che non capisco del tutto", dice Liliana Cavani, intervistata sul palco dalla giornalista Stefania Ulivi. "E poi, dato che Carlo Rovelli asserisce, nel suo saggio, che, in qualche modo mi faceva pensare che,. E allora ho voluto esplorare questo concetto, e farci un film".È di una donna anche il secondo film presentato ieri sera,, al suo esordio dopo un lungo apprendistato come regista di seconde unità, e poi come regista di serie televisive. Il film è interpretato da, e ha già vinto numerosi premi in rassegne e festival internazionali. Ma Lyda ha già in mente il prossimo passo: "Sto lavorando ad un film di fantascienza, ambientato fra l’Italia e l’Irlanda, in un futuro nel quale il tasso di mortalità si è alzato drammaticamente, e alcune persone si portano addosso una sorta di ‘aura’ potenzialmente letale per il prossimo".Oggi verrà premiata un’altra donna capace di scolpire parole, dialoghi, situazioni in una parola: una sceneggiatrice fra le più importanti del cinema italiano,, cui sarà consegnato ildel Capalbio film festival per lo script del film "Il sol dell’avvenire" diretto da Nanni Moretti. Alle 22 ci sarà la proiezione del film "La bella estate" di, che lo presenterà insieme ai protagonisti Yile Yara Vianello e Andrea Bosca. Insomma, molti temi al femminile, molte protagoniste, molte voci di donne. Nella serata finale, domenica, saranno ospiti della manifestazione l'attrice, presidente della onlus Every Child is My Child, la scrittrice Paola Boncompagni, l'artista ambientale, per chiudere alle 21 con la proiezione di "Felicità", il sorprendente, appassionato, vibrante e sentimentale esordio alla regia di. Insomma, in buona minoranza restano i due direttori artistici del festival,, che possono andare orgogliosi del programma che hanno messo su insieme.