L'emozionante dedica di Javier Bardem: "Penelope è la donna che che celebro ogni giorno"

La coppia Cruz Bardem: il successo dentro e fuori dagli schermi

Ha ricevuto la statuetta come miglior attore per il film "Il Capo Perfetto" ma, nella vita vera, è soprattutto un marito e un padre straordinario. Lo dimostrano le parole che, dal palco dei, i premi del cinema spagnolo, ha rivolto alla moglie: "Penelope è la donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno". Una dichiarazione d'amore che commuove l'attrice e il pubblico in sala.Prima di salire sul palco Bardem ha abbracciato la, la 47enne Penelope Cruz, seduta accanto a lui in platea. Poi, ritirando la statuetta come, che ha vinto per la sesta volta diventando così il più premiato nella categoria, ha pronunciato un toccante discorso di ringraziamento. Come da tradizione ha voluto omaggiare i colleghi e ilde "Il Capo Perfetto", una dark comedy sul mondo del lavoro scritta e diretta da. Poi però, passando al lato più personale, Bardem ha rivolto alcune parole di profonda gratitudine e amore alla sua compagna di vita, ma anche al ricordo dalla, anch'essa attrice, scomparsa lo scorso anno, ai suoi, sui quali lui e la Cruz mantengono di solito il massimo riserbo. L'attore 52enne ha voluto dedicare il Goya a sua moglie e ai loro bambini, che di solito non cita mai pubblicamente. Queste le sue parole: "E infine voglio dedicare questo premio a Penelope – afferma prendendo la statuetta – che è la donna che. Ti amo tantissimo. E ai nostri figli, Leonardo e Luna, che sono il regalo più grande e il più bello della nostra vita:", aggiunge mandando loro un bacio rivolto alla telecamera. In platea la Cruz si commuove e un lungo applauso accompagna questo momento di profonda emozione. [video width="720" height="576" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/02/a20220213152035862.mp4"][/video] La dedica finale di Javier Bardem è per la sua, di madri,, attrice recentemente scomparsa, e soprattutto "la donna che mi ha insegnato a vivere, l'amore e la passione per questo mestiere meraviglioso e interessante, che è stata un". Un grandissimo attore dal cuore grande, che ha saputo e sa trovare le parole giuste per omaggiare i pilastri della sua vita, le donne e i figli che ne hanno fatto un modello d'uomo.Penelope Cruz e Javier Bardem sono, da quando il 14 luglio 2010 hanno celebrato in gran segreto le nozze alle Bahamas. Considerati da molti, sulla loro unione non si sono mai posate ombre di pettegolezzi, ma anzi due bellissimi raggi di sole, i figli, hanno impreziosito la loro bellissima storia d'amore. Nonostante la fama e il successo i due divi ci tengono moltissimo e proteggere ladella loro famiglia. Innamoratissimi, Cruz e Bardem sono oggi una delle coppie più amate e ammirate del grande schermo. E si avviano ora insieme verso la corsa agli, che entrambi hanno già vinto in passato. Per la 94esima edizione, la cui serata finale sarà il 27 marzo a Los Angeles, lui candidato pere lei perdi Pedro Almodovar. L'attore, recentemente, ha dichiarato di essere stato più emozionato dalla candidatura della moglie che dalla sua. Ma a rendere la serata ancora più preziosa sarà il fatto che i due l'affronteranno come sempre l'uno al fianco dell'altra: "Il fatto che tu possaquesto con tua moglie, per il lavoro meraviglioso e incredibile che ha fatto in Madres Paralelas, è speciale" ha detto il 52enne. A contendere loro la scena di 'coppia da Oscar' però, quest'anno, ci sono Jesse Plemons e Kirsten Dunst, legati sentimentalmente nella vita reale, che hanno ricevuto rispettivamente la nomination come miglior attrice e attore non protagonista per The Power of the Dog.