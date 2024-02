L'inossidabile Orietta Berti svela il suo segreto di lunga vita: "Mangio, rido e bevo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiana Fiorentini Gioielli (@damianafiorentini_gioielli)

L'inossidabilealla conquista della Liguria. La cantante nata a Cavriago il 1º giugno 1943, con la freschezza di una ragazzina, si è esibita a Sarzana, in piazza Matteotti, giovedì 21 luglio in occasione della notte bianca e il 20 agosto sarà a Brugnato, nell'ambito di una serata con altri artisti. Raggiunta al telefono, racconta l'esperienza con, in Spagna, per un format televisivo " Quelle brave ragazze " appena concluso e tante altri progetti che ha in ponte per i prossimi mesi. "Ah, che bello". Mara mi telefonò da Viareggio per invitarmi. Ricordo un episodio che ci ha fatto molto ridere, quando dovevamo bere di botto un bicchierino di whisky e io, credendo che fosse tè, mi sono mezza strozzata"."Mi è sempre piaciuto da vedere, non da ballare! Sono stata diverse volte in Spagna"."Sì, le musiche erano bellissime, composte proprio da figli di nomadi e poi, in base al titolo, Luciano Beretta scrisse i testi. Violini e chitarre, bellissimi insieme e poi, per loro, il violino ha la forma di una donna che può essere angelo e diavolo".L'artista, che ha appena festeggiato i, uscirà a settembre con un cofanetto dei suoi più grandi successi, compresi "Mille", disco d'oro e sei di platino (più un altro in arrivo) e "Luna piena". A settembre partirà anche ilche la vedrà come opinionista insieme a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis."Beh, lei se la prenderà con i partecipanti, non con me! Saranno solo due appuntamenti a settimana. So che saranno venti partecipanti e diremo la nostra sui loro comportamenti"."Sì, io ero convinta di andare da Mario Giordano a parlare di cose serie. Me la sono presa col manager che mi aveva abbandonato da sola, su una macchina, con due fuori che litigavano, non ci avevo proprio pensato che poteva essere uno scherzo"."La Liguria l'ho fatta passo passo, dai panorami bellissimi del levante a quelli del ponente. Ho tanti ricordi, tutti bellissimi e sono contenta di venire ancora una volta nello spezzino"."A Spezia c'è Damiana Fiorentini che mi fa sempre le collane. Ne ho tantissime e le metto in tutte le trasmissioni televisive, perché sono belle e fanno risaltare l'abito. L'ho messa sia per la copertina del disco che del libro"."Ai miei concerti ho sempre avuto le famiglie, con ragazzi che mi portavano la fidanzata e le dicevano davanti a me che avrebbero voluto che diventasse una mamma come sono io. Magari ascoltavano le mie canzoni per addormentarsi, però vengono sempre per conoscermi. Ho le nonne di 90 anni con le pro-pronipotine di 5 e adorano cantare e ballare 'Mille'"."Innanzitutto devono adattarsi continuamente, magari iniziano con un lavoro e poi ne devono fare un altro, non hanno un ideale. Ma è così anche per noi, prima vendevamo dischi e adesso contano le visualizzazioni sulle varie piattaforme. E poi non si godono la compagnia, stanno sempre sul cellulare anche quando lì vicino ci sono gli amici, non li capisco. Infatti io non vado più a cena con le amiche, per lo stesso motivo. Tanto vale che ognuno stia a casa sua e ci guardiamo dal telefonino quello che mangiamo"."Ah guarda, a ottobre sarò la testimone ufficiale di tutti i cibi dell'Emilia Romagna a cui andrà abbinato il vino giusto. Rido, mangio e bevo!."No no, ci sarò io".