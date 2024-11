Maura Paparo, chi è l’ex prof di danza di Amici. Il racconto della malattia a Verissimo

Ballerina e coreografa di talento, con la danza nel sangue: Maura Paparo è, per il grande pubblico, la prof di ballo di Amici delle prime otto edizioni. Ma poi che fine ha fatto? E chi è oggi? Lo racconta sabato 30 novembre in un’intervista sincera a Verissimo, nel salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, ripercorrendo il suo percorso professionale e artistico, parlando ovviamente della trasmissione che l’ha resa famosa ma soprattutto della danza, compagna di tutta la sua vita e anche alleata nel superare la grave malattia che l’ha colpita qualche anno fa.

La prof di ballo ad Amici

Paparo, ha insegnato nella scuola di Amici di Maria De Filippi dalla prima edizione (inaugurò con Garrison Rochelle il nuovo talent) fino alla prima puntata della nona serie, andata in onda il 26 settembre 2009, quando ha dichiarato di essere incinta e che sarebbe stata sostituita da un nuovo docente. La decisione era dettata dal fatto di non riuscire a conciliare i ritmi serrati della trasmissione televisiva con la gravidanza prima e i primi mesi della maternità poi. Da oltre 15 anni, dunque, la sua vita è andata avanti a telecamere spente, anche se non ha mai smesso di tenere aggiornati i suoi fan attraverso i suoi canali social.

Maura Paparo (Instagram)

La 57enne, l’abbiamo detto, è stata tra le prime docenti di Amici, colonna portante delle prime stagioni e dell’intero show. E con la madrina di casa, Maria De Filippi, i rapporti non si sono mai raffreddati, anzi le due sono molto legate e la ballerina è stata richiamata come giudice esterno anche nel 2023 e 2024: “Tornare ad Amici è sempre un'emozione – aveva scritto qualche settimana fa su Instagram, annunciando la sua partecipazione alla puntata trasmessa il 10 novembre –. Questo studio e tutte le persone che lavorano qui sono state la mia casa per dieci anni e quando ritorno sento sempre l'affetto e l'amicizia di un trascorso importante”.

Chi è Maura Paparo

Nata in un piccolo comune dell’hinterland Milanese nel 1967, Paparo ha studiato danza classica al Russian Ballet Society Legat Sistem. A questa si sono aggiunti corsi di danza moderna, modern jazz e tap dance. A 20 anni ha vinto il concorso “Trofeo Stefania Rotolo” per aspiranti showgirls e nel 1988 si esibisce invece in teatro con il balletto "Sherazade". Il debutto in televisione risale allo stesso anno, su Rai Uno con "Tiramisù" di Brian & Garrison, ritrovando quest'ultimo poi come compagno di scrivania nello show di Canale 5.

La carriera

Negli anni successivi colleziona traguardi importanti con la danza: nel 1990-91 "Teatro Bagaglino" con le coreografie di Orlando Ramirez; nel 1994-95-96 ballerina e coreografa del tour mondiale del gruppo dance inglese Cappella; nel 1997 prima ballerina di "Canzoni sotto l'albero"; nel 1999 "La sai l'ultima?" e "La vedova allegra"; nel 2000-02 coreografa per la tournée estiva "Coca Cola enjoy", "Moda Mare Taormina" e "Miss Universo". Dal 1990 dirige e insegna nel "Centro Danza" di Magenta (Milano). Dopo l’addio ad Amici, che risale al 2009, nel 2017 ha fatto parte del cast di Piccoli Giganti su Real Time mentre negli ultimi anni ha preso parte a The Coach e ha lavorato dietro le quinte di Italia's got Talent, Tu si que Vales e diversi altri programmi. Ha anche aperto "Centro Danza Maura Paparo".

La malattia

Sposata con il campione di apnea Alessandro Lolli, con il quale nel 2010 ha avuto la figlia Carolina, dopo la gravidanza ha dovuto affrontare un persiodo difficile, che racconta oggi in trasmissione: ha scoperto di avere un tumore al seno grazie a degli esami di prevenzione, che le hanno permesso di curarlo e sconfiggerlo. A Raffaele OnAir raccontò infatti: “Ho avuto un cancro al seno, mi sono curato e fortunatamente è andato tutto bene”.