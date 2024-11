Lo stigma dell’HIV si abbatte anche con la musica: il concerto del coro Komos

Una serata di beneficenza il 1° dicembre, alle 21, al cinema Modernissimo di Bologna. Obiettivo, raccogliere fondi per la ricerca e la prevenzione dell’HIV. Protagonista dello spettacolo il coro Komos che fa parte dell’associazione Cromatica - Associazione Nazionale Cori Arcobaleno.

In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, i cori di Cromatica saranno in diversi teatri d’Italia per sensibilizzare e dare un contributo al finanziamento dell’attività di ricerca. “Il Coro si presta perfettamente a una tematica così delicata – racconta Giovanni Rosa, cantante membro e presidente di Komos – è un safe place in cui ogni corpo trova il suo spazio. Il coro non esclude mai, ingloba e ascolta lasciando a ognuno lo spazio di esprimersi ed essere chi desidera”.

Ulteriore scopo dell’iniziativa è sensibilizzare sull’argomento, che rappresenta ancora oggi una questione spinosa e di difficile dibattito. "Oggi è essenziale parlare di HIV – prosegue Rosa – farlo soprattutto attraverso eventi culturali e spettacoli. Il concerto si prefigge di rompere il tabù dello stigma sociale ed essere sul palco del Modernissimo rende l’evento ancora più importante. Il Modernissimo è un luogo istituzionale e far riecheggiare le nostre voci in quel teatro significa dare dignità istituzionale a un discorso che per decenni ha incontrato il silenzio. La celebre pubblicità degli anni Ottanta dell’alone rosa che si diffonde con il tocco tra le persone ha aiutato e incrementato la paura. Lo slogan dello spot se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide, ha portato all’isolamento dei pazienti, alla stigmatizzazione e alla vergogna. Il concerto ha un valore sociale. Mira a distruggere lo stigma”.

Coro Komos

Condurranno la serata Miss Bafo e Diana Bludura, artiste e drag bolognesi. Grazie a un'offerta libera del pubblico si aiuterà la ricerca scientifica. I fondi raccolti saranno devoluti a due associazioni cittadine: Cassero salute e Plus, associazioni che si occupano - tra le molte attività - di tematiche legate al sesso sicuro, alla prevenzione, al counseling e al test screening a risposta rapida.

Il centro Plus, oltre al BLQ checkpoint in cui è possibile sottoporsi al test Hiv, è un PrEp-point che informa e permette a chi desidera di assumere la PrEp, la profilassi pre-esposizione: l’assunzione di farmaci antivirali che permettono di ridurre i rischi di esposizione al virus e la PEP, profilassi invece post esposizione che riduce la possibilità di contrarre il virus in seguito a un rapporto a rischio.

Coro Komos

L’HIV - si legge sul sito di Plus - "non si sconfigge solo con i farmaci, tantomeno lo si sconfiggerà con un vaccino. Si potrà sconfiggere, forse, combattendolo congiuntamente sul piano scientifico e sociale”. “Il tema del concerto sarà il PUNK ma del Punk la direzione artistica del coro ha voluto solo tenere l’istinto primordiale alla ribellione. Sarà un concerto in cui la parola d’ordine sarà contro-direzione. Una scelta di brani varia e sorprendente, dai grandi classici a pezzi dal carattere più pop. La scelta musicale rispecchia, dunque, l’animo del coro vario e contraddittorio, perciò non resta che essere incoerenti e ribelli. Essere punk”, conclude Rosa.