Lo spot "Labirinto" di Tim: rompere i muri del divario di genere

Il "Labirinto" del gender gap

Vi potrà capitare, cambiando i canali alla tv, di imbattervi in unotutto girato. E nel quale il nome del prodotto non compare che alla fine. È claim pubblicitario che Giuseppe Tornatore, il regista premio Oscar per "Nuovo cinema Paradiso", ha girato per, raccontando in modo semplice, diretto, efficace il tema dellaCi sono solo due personaggi,, in quel labirinto. Partono insieme, ma immediatamente. Appaiono delle domande, lungo il cammino. La risposta che danno ai quesiti porta i due a compiere percorsi ben diversi.

L'impegno di Tim e del regista sul tema

"Avere figli ti ha penalizzato?", " Guadagni meno del/la tuo/a collega?", "Hai mai subìto molestie ?". Ad ogni passo, i due si allontanano sempre più, si perdono di vista. L’uomo trova l’uscita,fra i muri. E come Uma Thurman in "Kill Bill" , che – sepolta viva – cerca di uscire a mani nude, la donna si toglie una scarpa e con il tacco colpisce il muro. Appaiono numeri che fanno paura. "Ancora, 162 per la parità politica,...". Nonostante siano impressionanti e si stenti a prenderli per veri, quelli appena citati, che si vedono apparire sullo schermo della tv non sono numeri presi a caso, ma vengono dal rapporto del Forum economico mondiale sulla disparità di genere . Il messaggio finale è chiaro: "Non c’è più tempo. Abbattiamo i muri".È una pubblicità tutta concettuale, semplicissima ma efficace. Nel quale il nome dell’azienda non viene fatto mai. Tutto l’accento è posto sul tema, su questo labirinto dal quale la nostra società fatica ad uscire. La colonna sonora è il brano "The Loneliest" dei Måneskin , la fotografia è di Emanuele Zarlenga. La regia è di un fuoriclasse come Giuseppe Tornatore.Il quale, oltre ad aver firmato la regia di film che si sono scolpiti nella memoria, come il già citato "Nuovo cinema Paradiso" o "La leggenda del pianista sull'oceano" - adattamento di Novecento di Alessandro Baricco - o ancora il documentario "Ennio" sulla vita del compositore italiano Ennio Morricone, ha diretto celebri campagne promozionali, come quelle per Dolce & Gabbana con Monica Bellucci e Sofia Loren, o gli spot per una marca di patatine girati alla stazione di Milano. Questo progetto pubblicitario, dal titolo "Labirinto", è parte di una campagna più ampio intitolata "", al quale il Gruppo Tim si dedica da tempo. Hanno prestato il loro volto alla campagna la campionessa di sci Sofia Goggia, la calciatrice Giulia Dragoni, la campionessa di atletica Danielle Madam e la presidente di DonneXstrada Laura De Dilectis.