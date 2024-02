Lunga vita a Judi Dench: a 87 anni è la più anziana candidata agli Oscar della storia

Belfast, di Kenneth Branagh

La carriera infinita di Judi Dench

A chi le chiede se abbia intenzione di ritirarsi risponde: "Andare in pensione non è una parola che si usa in casa mia". E guai a dire che è troppo vecchia per continuare a recitare ai massimi livelli.martedì 8 febbraio ha ricevuto una nuova, come miglior attrice non protagonista, il che la rende. L'attrice, veterana di Hollywood, è stata nominata per il suo, il film di Kenneth Branagh. Riconosciuta praticamente ovunque come una delle più significative interpreti del cinema e del teatro inglese, per Dench si tratta dell'agli Academy Awards, la prima delle quali è arrivata nel 1997, come miglior attrice per la sua interpretazione nel film, mentre l'anno successivo, alle soglie del nuovo millennio, si è aggiudicata la preziosa statuetta per il suo ruolo della regina Elisabetta I in Shakespeare in Love. La 94ª edizione dei premi Oscar si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre ilL'ultimo ruolo interpretato da Judi Dench la vede nei panni della(l'undicenne Jude Hill) i cui genitori (Caitriona Balfe e Jamie Dornan) stanno lottando per decidere se rimanere a Belfast mentre la città precipita nel. Il film, semi-autobiografico in bianco e nero, è ambientato nel 1969 ed è ispirato alladel, cresciuto in Irlanda del Nord durante i disordini. La pellicola ha anche ottenuto la candidatura nell'ambita lista per il premio al, dimostrandosi tra le protagoniste nella lunga stagione dei premi. Dopo la vittoria nella categoria 'miglior sceneggiatura' ai Golden Globes, infatti, Belfast ha ottenuto anche la nomination comepere comeai più ambiti riconoscimenti del cinema. Sir Kenneth, appresa la notizia, ha voluto ringraziare i membri dell'Academy per il loro "generoso riconoscimento". "È un lungo viaggio dalle strade di Belfast agli Academy Awards. Oggi penso a mia madre e mio padre, e ai miei nonni – quanto erano, quanto questa città significasse per loro. Sarebbero stati, come lo sono io".Celebre interprete teatrale nella, da metà anni Ottanta l'attrice britannica diventa nota anche sul grande schermo, grazie alla sua incisiva carica comunicativa, interpretandoin film di successo. Sono sette le nomination agli Academy Awards ricevute nel corso degli anni dalla Dench prima di quella per Belfast. In ordine è stata candidata 'miglior attrice'(1997) dove interpretava la Regina Vittoria;per(1998), nei panni della sovrana– per il quale si è aggiudicata la– e in(2000); e poi di nuovo ha ricevuto nomination per il ruolo di interprete femminile in(2001),(2005),(2006) e il film del 2013. Nove candidature ai, con la vittoria perDa attrice teatrale qualsiasi si è trovata catapultata a Hollywood con un Oscar in mano, grazie a solo 5 minuti scarsi di apparizione al cinema nei panni di colei che ha messo fine al legame fra William Shakespeare e il suo primo vero amore, Lady Viola. Straordinaria interprete, Dench sa sfruttare al meglio ilper arrivare al cuore degli spettatori e, a volte, far riflettere sui. Impegnate anche nel sociale, l'87enne sostiene da molti anni Survival International, l'organizzazione che difende i diritti dei popoli indigeni di tutto il mondo. La notizia dell'ennesima candidatura è arrivata dopo che Judi ha ribadito, in un'intervista al Daily Mail in occasione della prima di Belfast, che "". Andare in pensione non è una parola usata in casa mia", ha insistito la Dench. Inoltre, si è detta entusiasta di lavorare con il giovane attore Jude Hil (il protagonista della pellicola): "Oh, è adorabile, quel ragazzo! – ha detto, aggiungendo poi "Era molto timido, ma non al punto da non essere in grado di fare la parte. C'è una meravigliosa, vera, genuina dolcezza in lui. È un ragazzo delizioso". E se la sua celebre battuta, che le è valsa il massimo riconoscimento come attrice, recita "Ciò che Dio ha unito, neanche la Regina può dividere", non rimane molto da dire, ma la metafora viene facilmente alla luce: l'attrice e le scene (del teatro e del cinema) sono e rimarranno unite per sempre. E allora