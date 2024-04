Margherita Buy a Belve: “Droghe? Da giovane tantissime canne. Il sesso non è una mia priorità”

Ormai si sa, il programma di Francesca Fagnani fa uscire la parte più “selvatica” dell’ospite, nel senso di naturale, spontanea. Chi siede su quello sgabello finisce per far cadere la maschera di fronte alle domande (e alle smorfie) della giornalista e quindi anche una persona solitamente timida e riservata come l’attrice Margherita Buy, si lascia andare a confidenze, che in altre situazioni non farebbe. E’ quanto emerge dalle anticipazioni della puntata di stasera di Belve.

Parlando del rapporto con la droga – una delle domande clou di Fagnani – l'attrice pluripremiata ammette di aver “esagerato” con le canne da ragazzina: “Ce ne facevamo tantissime, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe”. Ma la cocaina, quella no, “solo una volta”.

Il sesso, invece, non è “mai stata una mia priorità” – spiega Buy. Quando Fagnani le chiede “lei ha detto il sesso mi interessa pochissimo, lo smentisce?”, l'attrice romana, non senza imbarazzo, risponde: “Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo”.

E a quel punto Fagnani chiosa: "Non è una sua priorità” e la Buy conferma: “No, non è mai stata una priorità”.