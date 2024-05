Che film stupendo Mrs Doubtfire: remake o documentario, idee per celebrarlo

Un film che rimane pietra miliare del cinema. Una pellicola che tratta in maniera delicata una serie di temi fondamentali riguardanti la famiglia, l’amore per i figli. Era il 1993 quando arrivò nei cinema la pellicola con il compianto Robin Williams e per la regia di Chris Columbus.

L’idea adesso è di far rivivere il film, di celebrarlo trent’anni dopo. Ma come? Il celebre portale di spettacolo statunitense Tmz ha parlato a Los Angeles con Matthew Lawrence, che nel film è uno dei figli di Robin Williams. Lawrence, oggi 44enne, con all’attivo molti ruoli in tanti altri film in carriera, aveva 13 anni quando interpretò in maniera magistrale il ruolo in un film certamente non semplice.

"Senza Robin Williams – dice Lawrence – non credo che un qualsiasi remake sia lontanamente possibile”. La ferita che ha lasciato la dipartita di Williams, morto suicida nell’agosto 2014, è ancora aperta.

“Un documentario – spiega – è certamente l’idea più adatta e potremmo lavorarci sopra”. Ultimamente c’è stata una reunion del cast, anche con Lisa Jakub, che nel film è la figlia più grande di Robin Williams. Ed è stato ricordato in questa occasione un episodio che racconta il cuore di Williams.

Che scrisse al preside del liceo di Lisa Jakub, che fu espulsa dalla sua scuola proprio per le troppe assenze durante le riprese del film. Williams chiese al preside di riconsiderare la cosa.

Il film è basato sul romanzo “Un padre a ore” di Anne Fine. Diversi i riconoscimenti per la pellicola: arrivò l’Oscar per il miglior trucco ma anche due Golden Globe. Il budget fu di 25 milioni di euro. Ne guadagnò oltre 400. Fu il secondo film con maggior incasso nel 1993.

Nel film c’è anche Sally Field, che interpreta la moglie, separata, di Robin Williams. Un film che ebbe un grosso impatto e aprì una importante discussione sulle coppie separate e sulle sofferenze dei figli. Rimane nel cuore del pubblico l’interpretazione di Williams, che per stare vicino ai figli si traveste da governante.