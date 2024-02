Il miglior film di tutti i tempi? Per la prima volta è diretto da una donna. Ecco qual è

Il miglior film di tutti i tempi? È. Per la prima volta, la classifica pubblicata ogni dieci anni dal "British Film Institute" insieme alla rivista cinematografica "", che interpella critici cinematografici e registi di tutto il mondo, elegge come miglior pellicola di tutti i tempi un film diretto da una donna . E’ la prima volta – da quando la classifica è stata stilata per la prima volta, nel 1952 – che il film di una regista donna viene messo al primo posto. E non può non essere considerato un segno dei tempi che cambiano. Si tratta di "", della regista belga, scomparsa nel 2015. Non è un film famoso come "Via col vento", non è citato dai cinéphiles come "La corazzata Potemkin", non è un cultmovie popolare come "A qualcuno piace caldo". È un, considerato da molti un capolavoro. La minuziosa descrizione della dedita occasionalmente alla prostituzione per mantenere se stessa e il figlio adolescente. È comunque una figura importantissima del cinema d’autore Chantal Akerman,, la cui famiglia fu in gran parte cancellata nei forni crematori di Auschwitz. Nel 1976, il quotidiano francese "Le Monde" e il quotidiano statunitense "The New York Times" classificarono "Jeanne Dielman" come "". E il suo lavoro è stato un punto di riferimento per altri grandi registi della scena autoriale, da Gus Van Sant a Michael Haneke.Nei suoi film, la Akerman, di relazioni madre/figlia, di sessualità omosessualità , di identità femminile . "Jeanne Dielman" non è un film 'comodo', non è un film accattivante, non fa compromessi con il pubblico. Dura quasi tre ore e mezza, e racconta la storia di una vedova, interpretata da, la bellissima protagonista de "L’anno scorso a Marienbad" di Alain Resnais e di "Baci rubati" di François Truffaut. Il film della Akerman, ambientato nell’arco di tre giorni,, con implacabili inquadrature fisse. Sugli altri gradini del podio, altroviamo "" di Alfred Hitchcock , del 1958, uno dei capolavori del maestro della suspense, conseducente, misteriosa, tragica. E alil film che a lungo ha dominato tutte le classifiche di questo genere: il monumentale "Quarto potere" di, il film del 1941 che rivoluzionò la storia del cinema, per lo stile delle riprese, per la costruzione del racconto, che è un labirinto di testimonianze contraddittorie sulla stessa persona, il 'cittadino Kane' interpretato dallo stesso Welles.Dal 1962 al 2002 – dopo che nella prima classifica, stilata nel 1952, il vincitore fu "" - il film di Vittorio De Sica, manifesto del Neorealismo – il "più grande film di tutti i tempi" era sempre stato "Quarto potere". Film rispettato, studiato, non sempre amato. Jorge Luis Borges , il grande poeta argentino, che lo recensì – prima di perdere del tutto l’uso della vista – al momento della sua uscita, nel 1941, ne scrisse: "Non è intelligente, è geniale: nel senso più cupo e tedesco di questa brutta parola. Oso sospettare che ‘Quarto potere’ perdurerà come perdurano certi film di Griffith o di Pudovkin, il cui valore storico nessuno nega, ma che nessuno si rassegna a rivedere".Nel 2012, il regno di "Quarto potere" fu interrotto dal primo posto de "La donna che visse due volte". Insomma, sembrava una questione fra questi due film, forever and ever. E invece, ecco apparire, per la sorpresa di molti, il film di Chantal Akerman. Alc’è il poetico, rarefatto, delicato, lirico "" di Yasujiro Ozu, del 1953, e alc’è il primo film recente: "In the Mood for Love" di Wong Kar-wai, manifesto del neoromanticismo made in Hong Kong. Ladi "Sight and Sound" è considerata una delle più prestigiose del mondo. Il suo prestigio viene dal numero dei critici interpellati – più di 1.600, quest’anno –, dal calibro dei suoi giurati registi – fra i quali compaionoSofia Coppola e il regista di "Parasite" Bong Joon-ho. Per la cronaca, il film preferito dai registi è stato il classico di fantascienza di Stanley Kubrick, "".