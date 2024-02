Myss Keta, dal Club Topperia ai Diversity Media Awards: "Che cos'è l'inclusione? Rispettare se stessi e chi ci circonda"

"Stop. ferma il tempo". Inizia così '', il nuovo album di M¥SS Keta che esce il 27 maggio 2022 per Island Records/Universal Music Italia. Un album che accende i fari di un ipotetico club della M¥ss fuori dallo spaziotempo, un luogo sia fisico che spirituale in cui convergono cultura, divertimento, passione che si sono sprigionati in locali simbolo, dal Cocoricò di Riccione allo Studio 54 di New York, dal Piper di Roma al Plastic di Milano: tutto confluisce nelle 16 tracce di Club Topperia. Ma, in questi giorni la performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva è molto indaffarata, dalche la vedrà protagonista dei principali palchi italiani e che ilfarà tappa a, per Umbria Che spacca e ilall’Anfiteatro delle cascine. Ma non finisce qui,M¥SS KETA condurrà su Rai 1, insieme a Michela Giraud , la settima edizione degli Oscar dell’inclusione, i Diversity Media Awards 2022 , per premiare personaggi e contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e etnia, generazioni e disabilità. Il tutto con mascherina e occhiali, perché la sua identità nascosta è il modo migliore per dire la verità, perché, non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi."Orgoglio professionale. Presentare in teoria non è propriamente il mio ruolo, ma mi hanno scelto come conduttrice perché condividono con me l’universo valoriale che ho sempre portato avanti con la mia musica. È bello che essendo per la prima volta su Rai1 possa dire la mia in questo momento di inclusione, diversità e astio nei confronti di minoranze, di gente poco rappresentata. Penso sia importante che queste istanze atterrino anche in un canale importante come Rai1"."L’unico premio a cui potevo ambire era quello di personaggio dell’anno, magari sarà la prossima volta, non ci avevo pensato, sono contenta così".«È un pot-pourri, è un disco unito insieme dal concetto del club, del nightclubbing, analizzato da diversi punti di vista, da diverse sfaccettature, diversi sguardi. Vuole raccontare una nottata in questo immaginario Club Topperia, il club immaginario di M¥Ss Keta, dall’inizio alla fine, dal tramonto all’alba. È un racconto molto movimentato, che parla della sala principale, di quando vai nel privé, sui divanetti, quando conosci una nuova persona o incontra una vecchia fiamma. Ho voluto raccontare una serata in discoteca in questo album"."In effetti è un viaggio nella disco, dai primi anni ’80 con Donna Summer ai giorni nostri. Sono una cultrice di quel momento storico, quindi è stato inevitabile riportarne un po’: dopo questi anni di pandemia parlo dei luoghi del cuore anche se non li ho mai vissuti in prima persona. Uno di questi è lo Studio 54, me lo sono sempre immaginato in un certo modo e, anche se non ci sono mai stata, ho preso un po’ ispirazione da quel mitico locale"."'Finimondo' rappresenta gli anni Sessanta all'italiana che più all'italiana non si può. A Edoardo il brano è piaciuto molto e lo ha definito 'molto pregevole'"."Certo è nato dall’esigenza di escapismo verso questi luoghi in cui mi sono calata dentro per sfogare gli istinti e vivere intensamente le esperienze della vita da club"."Ormai sono 9 anni che sfoggio questo look, dal 2013 con 'Milano, sushi e coca' al 2022 con 'Club Topperia'. E, anche se talvolta sono un po’ diavoletto, mi sento un angelo con l’occhiale da sera al cento per cento"."Occhiali e mascherina restano il mio marchio di fabbrica, il resto del look si adatta ai vari contesti, ai vari periodi. In questo momento sono immersa nei top club, quindi alterno i look scintillanti alla Studio 54 al total denim anni 2000. Basta che sia total look che fondamentalmente va bene"."È vero. Con tanta ironia. È un po’ un gioco essere attratti ed espulsi dal mondo del fashion. Astrazione e repulsione arrivano insieme, soprattutto quando sono molto potenti"."Odalisca della notte, attualmente"."Completamente. Con l’ironia e autoironia con cui vedo me stessa e il resto del mondo. Ci si prende in giro"."A me piace mettere in atto, nel senso che fondamentalmente sono una persona pragmatica e mi piace quando l’inclusione è vera e propria. Quest’album per esempio racchiude tante voci differenti fra di loro che però ho voluto inserire per citare diversi punti di vista all’interno dello stesso progetto. Quando penso all’inclusione credo sia importante lanciare il messaggio di rispettare se stessi e chi ci circonda. Lo affermo con le mie canzoni e i miei live. Sono valori che le mie canzoni ambiscono, che cerco di trasmettere".