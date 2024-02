Napoli e le sue contraddizioni nel documentario di Trudie Styler

"Posso entrare?" il documentario su Napoli

Ha ricevuto, al festival "Capri, Hollywood", in corso in questi giorni sull’isola, il, per il suo film su Napoli. Il film si chiama. Ed effettivamente entra, in punta di piedi, nella vita e nelle mille storie di questa città, simbolo delle contraddizioni d’Italia, dei suoi drammi e delle sue speranze. La camorra, il coraggio di chi vi si oppone; la forza delle donne; l’ostinazione di chi crea, nei quartieri più poveri e degradati, scuole di musica, palestre di pugilato, laboratori di teatro. Mille modi per accendere scintille di aggregazione, di coesione sociale, di cultura. E ancora, il lavoro con i detenuti del carcere di Secondigliano. L’impegno di Sting, che suona per i detenuti con una chitarra costruita con il legno delle barche dei migranti.Questo e altro ancora è "Posso entrare?" , il documentario diÈ stata attrice, anche per molti registi italiani – Enzo Brogi Taviani, Giovanni Soldati – produttrice, è attivista nella difesa dei diritti umani. Sposata con il mister Gordon Sumner, ovvero Sting. Vive parte dell’anno in Italia, nella loro tenuta Il Palagio, in Toscana. Adesso ha realizzato, da regista, questo documentario su Napoli che fra poco sarà su Rai1, dopo essere stato applaudito alla festa del cinema di Roma e al festival "Capri, Hollywood". La incontriamo, in un hotel dell’isola cara a Curzio Malaparte e a tanti scrittori, artisti, poeti."E’ quello che ho toccato con mano. Nelle interviste con don Antonio, il parroco del rione Sanità che aveva aperto la sagrestia al pugilato, per dare a quei ragazzi una opportunità, un obiettivo concreto. O nell’incontro con, che racconta la sua vita da diciassette anni sotto scorta. O nella conversazione con Francesco Di Leva, che ha creato un laboratorio di teatro, il Nest, a San Giovanni a Teduccio, uno dei quartieri più difficili della città"."Con molta incoscienza, con entusiasmo, con gli occhi bene aperti. Quando con la Rai abbiamo pensato di fare questa cosa, ho chiamato il mio amico Dante Spinotti, un direttore della fotografia fra i più grandi al mondo. E siamo andati a Napoli, con entusiasmo e un po’ di coraggio"."Non io. Ma gli amici mi dicevano: ‘Non sarà facile, Napoli è una città complessa, pericolosa, sporca… Invece, in meno di un giorno me ne sono innamorata "."Sì: inizio le interviste con lui, perché è lui che lega l’aspetto religioso di questa città a quello sociale.ha capito che la parrocchia, la chiesa non sono luoghi isolati, separati dalla gente. Ha fatto entrare la gente in chiesa in mille modi: ha creato una palestra per i ragazzi, perché il pugilato non è violenza, ma lavoro e disciplina; ha accolto una scuola di musica, che ha riunito tanti ragazzi. E lavora con le associazioni di donne, e con i progetti di riabilitazione per i detenuti, al quale collaboriamo anche io e Sting"."Un modo per ricordare tutti quei viaggi, spesso tragici, sempre difficili. Il legno di quelle barche rinasce, diventa musica. E allo stesso modo le vite dei migranti possono rinascere, devono rinascere. E anche quelle dei detenuti"."Avevo conosciuto Roberto quando viveva a New York: quando ho pensato al film, mi era chiaro che Napoli non poteva essere raccontata senza di lui. Roberto racconta la, racconta il suo esilio, la sua condanna che dura da diciassette anni, diciassette anni vissuti senza poter andare a prendere il caffè sotto casa. Ho scoperto, sotto lo scrittore, sotto l’acuto analista della cronaca e della storia criminale della città, anche il ragazzo innamorato del Napoli, che giocava a pallone nelle strade sognano Maradona".«La povertà dell’infanzia. Io sono cresciuta in un quartiere povero, figlia di operai, nelle case popolari. Da bambina giocavo per strada: ed è lì che ho imparato il senso della comunità, dello stare insieme»."Napoli ha una storia amara, è stata conquistata mille volte, è stata bombardata anche nell’ultima guerra mondiale. Ma Napoli ha sempre avuto forza. Ho intervistato uno degli ultimi partigiani, uno dei protagonisti delle ‘Quattro giornate di Napoli’, i giorni in cui la città si è liberata dai nazisti da sola. Mi ha detto: ‘Voglio consegnare alle giovani generazioni la memoria di quello che è stato. E il valore del coraggio’. Dopo pochi mesi dall’intervista, questo partigiano, ultranovantenne, ci ha lasciato. Ci ha consegnato un dono prezioso, nelle immagini che abbiamo raccolto nel film".