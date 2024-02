Natasha Stefanenko: "Io modella? Lo ritenevo antisovietico. E a 17 anni mi vedevo bruttina" La vittoria a un concorso di bellezza le ha cambiato la vita: "Nemmeno volevo partecipare, per me era una proposta sminuente: ero ingegnere metallurgico, avevo studiato tanto e non per finire su una passerella"