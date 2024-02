Notte degli Oscar 2022, saranno tre attrici comiche a condurre la serata finale a Hollywood

Conduzione al femminile

Un nuovo premio

Le tre conduttrici

Trealla guida della: saranno infatti le star del cinema e della comicità Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes a condurre la 94esima edizione degli Academy Awards, che si svolgerà al Dolby Theatre di Hollywood il 27 marzo prossimo, e sarà trasmessa in diretta su ABC e sulle reti televisive di tutto il mondo a partire dalle 20 locali. A dare l'annuncio è stato il produttore dello show Will Packer: "Lo spettacolo di quest'anno è tutto incentrato sulla capacità di tenere uniti gli amanti del cinema. È a questo proposito che abbiamo schierato (in conduzione) tre donne tra le più brillanti e coinvolgenti, con stili comici molto diversi", ha detto Packer. "So che il senso dell'umorismo di Regina, Amy e Wanda si trasmetterà anche al nostro pubblico. Ma abbiamo molte altre sorprese in serbo! Aspettatevi l'inaspettato!", conclude."Immaginate di avere una delle donne più divertenti della commedia che conduce gli Oscar... Ora, moltiplicatela per tre", ha detto Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment. "Regina, Amy e Wanda sono delleche passeranno alla storia come illa più grande notte dell'intrattenimento, e siamo entusiasti di averle al timone per offrire uno spettacolo incredibile pieno di momenti indimenticabili e risate." Dall'Academy arriva il commento sulla scelta del presidente David Rubin e dell'amministratore delegato Dawn Hudson: "Siamo elettrizzati della idea di Will per gli Oscar di quest'anno: celebrare gli spettatori insieme ai registi, mettendo in luce i film più amati dai fan a dimostrazione di come il".Amy SchumerJimmy Kimmel era stato. L'anno successivo, il comico e attore statunitensesi è ritirato dalla conduzione in seguito a una polemica per alcuni. Da allora, lo spettacolo ha avuto solo vari presentatori dei singoli premi senza un conduttore generale. Nel 1987, invece, furono Chevy Chase, Goldie Hawn e Paul Hogan a dividersi l'onore del palco degli Academy, ma quella del 2022 sarà una prima volta di un trio tutto femminile. "Vogliamo che la gente sia pronta a divertirsi – dichiarano Hall, Schumer e Sykes in una dichiarazione pubblicata sul sito degli Oscar –. È stato un", hanno detto riferendosi ovviamente alla pandemia che, negli ultimi tre anni, ha impedito alla cerimonia di avere un presentatore ufficiale. Dopo l'annuncio, Amy Schumer, vincitrice di un Emmy, ha scherzato su Good Morning America: "Non so chi abbia pensato che fosse una buona idea, ma presenterò la serata degli Oscar, insieme alla mia cara amica Wanda Sykes e a Regina Hall". E ha poi aggiunto divertita: "È meglio che vada a".Nella cerimonia del mese prossimo ci sarà anche un nuovo premio "" per il film più popolare dell'anno, votato dal pubblico (americano) su Twitter e sul sito ufficiale . La mossa, annunciata lunedì scorso, si pone in linea con le iniziative degli organizzatori per cercare di attrarre nuovamente gli spettatori. Il produttore Will Packer, infatti, ha l'onere di provare a dare nuova linfa alla cerimonia, che ha vistonegli ultimi anni il suo. Il nuovo premio darà anche nuove speranze a film come Spider-Man: No Way Home e No Time To Die, che la scorsa settimana non hanno ottenuto la nomination agli Oscar per il 'miglior film', sebbene siano stati selezionati in diverse altre categorie tra cui i 'migliori effetti speciali'.è diventata famosa per il suo ruolo di Brenda Meeks nella serie Scary Movie dal 2000 al 2006, e per altri film come The Best Man, Little e Il coraggio della verità. Ha recitato anche ne Il viaggio delle ragazze, prodotto da Packer nel 2017. La commedia tutta al femminile, interpretata anche da Jada Pinkett Smith, Queen Latifah e Tiffany Haddish, ha avuto un grande un grande successo al botteghino. Grazie alla sua performance nel film indipendente Support the Girls, l'anno successivo, Hall è diventata la prima donna nera a vincere il New York Film Critics Circle Award come migliore attrice. Nel 2019 ha condotto la serata finale dei BET Awards, mentre il mese scorso, due dei suoi nuovi film, Master e Honk for Jesus, Save Your Soul, sono stati presentati al Sundance Film Festival. Tra i suoi recenti successi televisivi ci sono Nine Perfect Strangers (Hulu, in Italia su Amazon Prime Video) e Black Monday, su Showtime.è una stand-up comedian e attrice statunitense, che ha sfondato grazie al reality della NBC Last Comic Standing nel 2007. Dal 2013 al 2016 ha recitato nel suo sketch show su Comedy Central, Inside Amy Schumer, per il quale ha vinto un Emmy. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film Un disastro di ragazza (2015), che ha anche diretto, ricevendo una nomination ai Golden Globe. Il suo libro di memorie, scritto nel 2016, The Girl with the Lower Back Tattoo, è subito diventato un best-seller; e lo stesso anno ha vinto diversi Grammy Awards, tra cui miglior disco di canzoni umoristiche per Amy Schumer: Live at the Apollo. Quest'anno, oltre ad animare gli Oscar, Schumer – che recentemente è apparsa nell'adattamento per il grande schermo di The Humans di Stephen Karam – sarà protagonista della serie Life & Beth.è la creatrice e la star di The Upshaws su Netflix, ed è apparsa anche in show televisivi come The New Adventures of Old Christine, Black-ish e Curb Your Enthusiasm. Nel 1999 ha vinto un Emmy per l'eccezionale sceneggiatura nello speciale di varietà, musica e commedia con il suo lavoro in The Chris Rock Show. Dieci anni dopo è diventata sia la prima donna afroamericana che la prima persona apertamente LGBT a ricoprire il ruolo di intrattenitrice per la cena annuale dell'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca. Tra i suoi ruoli nel cinema ci sono poi Down to Earth, Rio e Bad Moms. Ha anche doppiato il ruolo della nonna ne L'era glaciale: Continenti alla Deriva (2012) ed è tornata poi nel 2016 per L'Era Glaciale: Rotta di collisione.