Nudi per la vita, il nuovo show di Mara Maionchi per parlare di prevenzione con il sorriso

La prevenzione del tumore al seno e alla prostata passa anche attraverso uno. Dal 12 settembre, su Raidue, in prima serata sbarca “”, un inedito docu-reality in quattro episodi, per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, in maniera provocatoria, esorterà il pubblico a non aver paura di ‘esporre’ il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita.conduzione del coraggioso programma c’è(81 anni), la popolare produttrice discografica che da anni, con la sua consueta vitalità e ironia, sostiene il tema della prevenzione in virtù della sua storia personale e delle testimonianze dirette e indirette dei dodici protagonisti. “, di tumori in particolare, con l’intervento di alcuni specialisti” racconta la Maionchi, reduce da un’altra esperienza coraggiosa ovvero il docu-reality “Quelle brave ragazze”, il viaggio on the road insieme a Sandra Milo e Orietta Berti. Il tema della prevenzione è molto caro alla Maionchi perché nel 2015 ha lottato contro due tumori “Mi sono salvata. Perciò ora voglio esortare tutti a parlare di malattia e di come prevenirla” dice in un’intervista alla vigilia della messa in onda del programma, sottolineando ancora una volta quanto è fondamentale la prevenzione. “Può salvare la vita e io lo so molto bene. Se non l’avessi fatta infatti molto probabilmente oggi non sarei qui” dichiara l’ex giudice di X Factor.Una produzione Rai Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine, il programma vede la partecipazione di sei uomini e di altrettante donne,del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale che si mettono in gioco in nome della salute. I partecipanti allo show sono il paroliere Memo Remigi, gli Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, lo speaker e conduttore tv Gianluca Gazzoli, il vincitore dell’edizione 2020 di “Ballando con le stelle” Gilles Rocca e il pittore Antonio Catalani. Nel gruppo femminile, invece, ci sono l’attrice Corinne Clery, l’ex politica ed ex concorrente di “Ballando” Alessandra Mussolini; l’attrice Brenda Lodigiani, le showgirl Elisabetta Gregoraci e Maddalena Corvaglia e la comica Valeria Graci. Il docu-reality, infatti, racconta la storia della messa in scena di unaalla “Full Monty” per gli uomini (dove la curiosità trainerà lo spettatore ben oltre quello che vedrà rappresentato sul palco) e una divertente coreografia per le donne, ispirata al grande teatro di rivista, in una sorta di stile “”. Ad aiutare i concorrenti a realizzare un vero e proprio spettacolo ed esibirsi dal vivo, con orgoglio e autoironia, davanti a un vero pubblico di un celebre teatro milanese, il “Franco Parenti”, il coreografoIl programma va in onda ile ilsu Raidue. Nelle prime due puntate le sei star maschili, dopo l’incontro nel quartier generale con Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, trovano fin da subito un certo feeling e creano un’atmosfera scanzonata e divertente.sembra essere subito diventato un po’ leader, un po’ mascotte del gruppo, con i suoi 84 anni e la sua vitalità è un esempio per tutti. Certo il ballo non è il suo forte, ma non è il solo ad avere qualche difficoltà. Anchee Antonio Catalani ammettono di non essere portati per la danza, mentree Gabriele Cirilli risultano essere degli ottimi ballerini.invece è convalescente da una frattura alla gamba e naturalmente fatica a sostenere le sessioni di prove quotidiane, ma è tenace e certo non molla. Quello che unisce tutti però è il messaggio sulla prevenzione del tumore alla prostata che portano avanti e che hanno modo di approfondire in prima persona grazie all’incontro con il, un urologo di fama internazionale. Tra una esilarante lezione di nuoto sincronizzato (accompagnati dalle Sincronette italiane) pensata per migliorare la loro capacità di muoversi a tempo e unin un supermercato per testare la loro faccia tosta con un pubblico inconsapevole, le star durante il loro percorso devono anche imparare a vincere l’imbarazzo didavanti ad un pubblico. Si mettono alla prova sulla passerella del coraggio dove dopo essersi spogliati, mettono a nudo anche la loro anima, raccontandodella loro vita.