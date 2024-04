Patty Pravo: “Sto bene da sola. Con Fogli finì perché non sono una ragazza fedelissima”

“Non ho un compagno. Mi piace stare sola, non è un problema”. Patty Pravo a 76 anni è ancora la ragazza del Piper, un’icona di trasgressione (non ha mai voluto figli, ha sofferto di depressione, ha ammesso senza vergogna di aver sperimentato il poliamore) che non rinuncia a se stessa. Capace di passare indenne sopra 5 matrimoni e la recente relazione con Simone Folco, di ben 45 anni in meno. La loro storia è già finita? A sentire le parole della cantante sembrerebbe di sì, ma non si sbilancia oltre.

La rottura di Riccardo Fogli con i Pooh “non fu colpa mia”

Ma non si tira indietro nemmeno quando, per l’ennesima volta, le viene mossa l’accusa di essere stata la causa per cui Riccardo Fogli ruppe con i Pooh. A Verissimo, domenica 14, la cantante all’anagrafe Nicoletta Strambelli, ribadisce che non fu per colpa sua che l’ex bassista lasciò il gruppo. Un rumors che ci tiene a smentire una volta per tutte: “Non c’entro niente con il suo abbandono. Anzi, a me sarebbe piaciuto che rimanesse con i Pooh”, risponde Patty Pravo a Silvia Toffanin. Che la incalza: “Quindi non sei stata tu a dire a lui di mollare?” “Assolutamente. E perché? Stava tanto bene con un gruppo meraviglioso, pezzi bellissimi...”. E allora cos’è successo? “Probabilmente lui voleva fare il solista e ha deciso così”.

Il matrimonio celtico e la rottura

Patty Pravo (Instagram)

La storia d’amore tra Pravo e Fogli è stata coronata nel 1973 con un matrimonio celtico contratto a Gretna Green (Scozia) quando entrambi erano ancora coniugati con altri partner: lei con l’arredatore romano Franco Baldieri, presumibilmente omosessuale, sposato un anno prima e poi separatisi pochi mesi dopo, lui con Viola Valentino. “Devo dire che stavamo bene insieme, ci siamo divertiti molto”, ricorda divertita la cantante di “Pazza idea” e “La bambola”.

Ma anche con il musicista la relazione finì: “È le cose finiscono” svia l’intervistata. Ma la conduttrice insiste: era finita la passione, non le piaceva più? Perché “io non sono una ragazza fedelissima”, ammette la cantante sorniona, annuendo quando Toffanin suppone che ci fosse qualcun altro nella sua vita.

La figura della madre consciuta da adulta

Nel salotto domenicale di Canale 5 la cantante ha parlato della sua lunga carriera musicale e anche della vita privata, negli anni oggetto di gossip e dibattito. Partendo dall’infanzia: nata in una famiglia umile, il padre Aldo Strambelli era motoscafista, mentre la madre Bruna Caporin casalinga, Nicoletta è cresciuta coi nonni paterni. La mamma, con cui ha avuto un rapporto quasi da estranea, complesso, l’ha conosciuta solo da adulta, perché questa si era nel frattempo fatta una nuova famiglia. “Era stata molto male dopo il parto – spiega Patty Pravo –, l'ho saputo dopo. L'incontro non è stato drammatico perché non avevamo nulla da chiarire, dovevamo conoscerci”.