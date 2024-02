Quando i cattivi cambiano volto... anzi voce. L'addio di James Earl Jones a Darth Vader

"Come potevamo andare avanti?"

La tecnologia che ringiovanisce le voci

Addio all'iconica e storica voce di, il villain di, l'attore e doppiatore del cattivo di una delle saghe più amate di sempre, ha deciso di dire addio al franchise die ad uno dei personaggi più importanti della storia della cinematografia dopo ben 45 anni di onorato servizio.Ma non è tutto. Jones, dopo aver annunciato il ritiro, ha concesso però il permesso a Disney di utilizzare le le registrazioni d'archivio per ricreare la sua voce. La tecnologia in questione è stata già utilizzata nella galassia lontana per il giovane(Mark Hamill) nelle scene di "The Book of Boba Fett" e proprio per le scene di Darth Vader in "Obi-Wan Kenobi"., sound editor di lunga data presso Lucasfilm, ha registrato i dialoghi di James Earl Jones negli ultimi 32 anni ed è stato proprio lui a proporre al doppiatore la tecnologia utilizzata da: "James aveva accennato di essere agli sgoccioli con questo personaggio. Allora come potevamo andare avanti?". All'attore è venuta quindi l'idea di cedere i diritti sulla propria voce e permettere di utilizzarla per le opere future della saga. Perché a fare un personaggio iconico, si sa, è anche la sua voce.Reespecher utilizza una(Speech to Speech) che, a differenza del(Text to Speech) che ha come sorgente un testo, può sfruttare le emozioni della voce di partenza per creare un clone o una variazione della stessa molto più credibili. Il sistema di clonazione vocale di Respeecher lavora esclusivamente nel dominio acustico e quindi può trarre vantaggio anche dai contenuti non verbali del parlato che in un testo potrebbero essere rappresentati solo con annotazioni generiche. Come è successo per il Darth Vader della serie Obi Wan Kenobi, Respeecher può anche variare la voce in modo che sembri appartenere a una persona ine permette anche di cantare con voci diverse. James Earl Jones ha doppiato Darth Vader in Una Nuova Speranza, L’impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, La Vendetta dei Sith, Rogue One, L’ascesa di Skywalker, Star Wars Rebels e Obi-Wan Kenobi. Inoltre, è stato la voce di Mufasa ne Il Re Leone, Il Re Leone II e il remake live action del 2019.