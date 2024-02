Quando la danza supera se stessa e coinvolge tutti i sensi

Tre serate di danza accessibile

Il programma

Viva la danza accessibile. Si fanno spazio le azioni coreutiche, le performance create per essere fruite da un pubblico con disabilità. Al processo creativo della danza accessibile ci ha pensato anche il Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) che sabato 21, domenica 22 e martedì 24 ottobre 2023 anticipa l’apertura della stagione danza 2023/2024 con un cartellone di iniziative tra spettacoli, proiezioni e incontri con gli artisti. L’obiettivo: catalizzare lo sguardo del pubblico sul percorso che ha condotto alla nascita di due lavori pensati per il pubblico non vedente: "Lampyris Noctiluca", di e con Aristide Rontini/Compagnia Nexus sulle orme di Pier Paolo Pasolini, e "Pornodrama2_concerto per corpi in ascolto" di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello. L’iniziativa è realizzata nell’ambito dei progetti di rete nazionali e internazionali(vincitore del bando Boarding Pass Plus 2022-2024 Danza) e Rifrazioni (sostenuto da MiC – Direzione Generale Spettacolo sul tema dell'accessibilità della danza a un pubblico non vedente), secondo gli obiettivi della Rete Italiana Europe Beyond Access a sostegno degli artisti con disabilità (info: www.teatroflorida.it).Le tre serate vogliono ribadire il concetto, accendendo i fari sulle varie fasi del processo che porta alla creazione di un’opera performativa– dall’ideazione alla realizzazione passando per esperienze di ricerca e documentazione, collaborazioni, residenze artistiche, contaminazioni, fino al palcoscenico. Oltre alla messa in scena dei due lavori, l’iniziativa del Florida prevede momenti d’incontro e confronto con gli autori, la proiezione in prima assoluta delsulla ricerca di Guarino e Comuniello, oltre a testimonianze sui periodi di residenza creativa condotti da Rontini presso il Teatro Menzati/ TEX Teatro Ex Fadda in Puglia, partner di WIDE EYES, e da Rontini, Guarino e Comuniello in Armenia.Si partealle 20.30, con la proiezione gratuita di "Pornodrama2 concerto per corpi in ascolto", il documentario di Creatini e Malvaldi che racconta l’esperienza di, danzatori e coreografi associati a Versiliadanza e impegnati dal 2018 in una ricerca mirata a rendere lagrazie ad "audiodescrizioni poetiche", creazioni artistiche parallele allo spettacolo in scena, udibili in cuffia, che riescano, oltre a trasmettere l’azione, anche e soprattutto a coglierne la poetica, suggerendo immaginari, visioni, intuizioni.alle 20.30 andrà in scena la performance, ache testimoni l’attuale stato di lavorazione di "Pornodrama2_concerto per corpi in ascolto", co-produzione, firmata Fuori Equilibrio e Versiliadanza che immerge gli spettatori nella dimensione privata del rapporto a due.– Riccardo Campani, Sabina Cesaroni, Brian Preciado, Tamara Rinaldi, Veronica Rivolta, Sara Sicuro, Angela Torriani Evangelisti, Irene Ulivi – quattro coppie. Si incontrano, rimangono in ascolto, si raccontano l’un l’altro in un, facendo dialogare non solo i corpi, ma anche le voci, per raccontare la nascita di un’intimità mentre lo spettatore si muove tra loro ascoltando, osservando, partecipando dell’esperienza fisica e emozionale a cui sta assistendo. Seguirà un intervento del performer e coreografoin dialogo con, direttore artistico del Teatro Menzati/ TEX Teatro Ex Fadda a San Vito dei Normanni. Infine la proiezione di un video-reportage realizzato da Giulio De Leo che segue i giorni di residenza artistica condotti in Armenia presso il National Centre for Aesthetics diretto da Vahan Badalyan e HIGHFEST, partner del progetto insieme a Cie Jukebox, da Camilla Guarino, Giuseppe Comuniello, Aristide Rontini e Angela Torriani Evangelisti, direttrice di Versiliadanza e lo stesso De Leo. Il percorso si concludealle 21.00 con LAMPYRIS NOCTILUCA Di e con Aristide Rontini, drammaturgia Gaia Clotilde Chernetich, musiche originali, live Vittorio Giampietro Disegno, luci Giulia Pastore, tecnico luci Angelo Generali, audio-descrizione poetica live (per un pubblico cieco) Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello. Lampyris Noctiluca, apre il campo all’ascolto di risonanze profonde tra la quotidianità e il passato, tra il mondo materiale e una dimensione puramente percettiva. In questa co-produzione ERT / Associazione Culturale Nexus, Aristide Rontini dialoga con l’eredità di Pier Paolo Pasolini. La prospettiva di questo solo fa luce sul corpo come luogo di trasformazione e visioni immaginifiche. La sparizione delle lucciole, evocata da Pasolini in un articolo del 1975, è un’immagine che sostiene il processo creativo "da dentro". Senza apparire metaforicamente nel corpo che si pone all’attenzione degli spettatori, la lucciola pasoliniana rappresenta innanzitutto una postura poetica. Illuminato da una luce che rinfrange tutte le forme di presenza che il corpo di Aristide Rontini è in grado di incarnare, non si pone limite allo sguardo di chi osserva.che non è più solo auspicata, promossa, celebrata e descritta, ma pienamente vissuta (ingresso: 15€ intero, 12€/8€/5€ ridotto + dp, sarà disponibile per il pubblico l’audiodescrizione poetica). Info e prenotazioni www.teatroflorida.it [email protected] + 39 055 71 35 357 / + 39 055 71 30 664 Teatro Cantiere Florida, via Pisana 111 Rosso, 50143 Firenze