Rivoluzione in casa Marvel: Captain America cambia volto. L'ultima serie su Disney+ apre a una nuova era

Da Falcon a Captain America: l'ascesa di Sam Wilson simbolo dell'America che cambia

Steve Rogers cede il posto a Sam Wilson anche sui social

Il nuovo film: Captain America 4 e la riposta di Anthony Mackie

Il nuovo Capitan America di Wilson

D'ora in poi non aspettatevi il solitoquando andrete al cinema a vedere un film Marvel.: l'eroe americano "tipo" incarnato da Steve Rogers (Chris Evans). Il nuovo possessore dell'iconico scudo è: Sam Wilson, che i fan dell'universo MCU conoscono come Falcon. Lo ha definito il finale di, la serie evento disponibile su Disney+, nel quale il personaggio interpretato da Anthony Mackie ha indossato un nuovo, glorioso costume che incorpora anche le ali del suo precedente personaggio.Nel corso della prima stagione della seriesceglie inizialmente di cedere loereditato da Cap dopo il finale di "Avengers endgame" al governo degli Stati Uniti, nella speranza che venga messo in mostra per onorare l'eredità di Steve Rogers. Tuttavia il titolo di Captain America viene reclamato anche da(Wyatt Russell), che si pone subito sulpossessore. Anche lui bianco e biondo. Nel finale, però, Sam entra nuovamente in possesso dello scudo indossando un nuovo glorioso costume che incorpora anche le ali di Falcon. I precedenti episodi sono stati unper Sam: si è dovuto confrontare con il suo ruolo di individuo parte di una società in cerca di. Nei momenti finali, infatti, Wilson 'ri-nasce' come un nuovo Cap scelto dal governo perché l'America possa continuare ad averedi eroismo nella lotta contro il terrorismo internazionale. Un simbolo che cambia non solo il volto del personaggio ma anchestessa, che per la prima volta affida la propria salvezza ad un. Hulk a parte, ovviamente.In onore di Wilson, erede di Steve Rogers, anche ilufficiale di Captain America è stato aggiornato con la nuova foto. E nella biografica la frase "Sono solo un ragazzo di Brooklyn" è stata sostituita da, le prime parole che Steve ha detto a Sam in "Captain America: The Winter Soldier". Un passaggio simbolico e commovente che, al di là della finzione, ha il merito di interpretare unper gli Stati Uniti, dove quasi ogni giorno, ormai da mesi, gli afroamericani manifestano per la propria vita, la propria dignità e i propri diritti al grido di. Non sarà certo Cap a far cambiare il corso degli eventi nella vita reale, ma di certo la svolta della Marvel apre ad una nuova era (cinematografica, per ora) in cui l'icona dell'America ha la pelle del colore diDa giorni circola insistentemente una voce secondo cui Marvel Studios e lo sceneggiatore Malcolm Spellman continueranno la storia di Captain America in, il quarto della serie. A queste indiscrezioni ha risposto nelle ultime ore il nuovo interprete,, durante un'intervista con Entertainment Weekly. "L'ho saputo ieri mentre mi trovavo in un negozio di alimentari - detto Mackie - Il cassiere, Dwayne, un bravo ragazzo, mi ha chiesto: 'Ehi, amico. È vero?!'. Gli ho risposto: 'Non ne so nulla'. È questo che mi piace del lavorare per. Ti chiamano e ti dicono cose tipo 'Vieni a Los Angeles. Vogliamo dirti cosa sta succedendo'. Quindi, non vedo l'ora di scoprire cosa succederà, ma non ho sentito nulla".Sam Wilson sarà un Captain Americada Steve Rogers e John Walker, i suoi predecessori. Qualcosa che ha a che fare con il modo in cui il personaggio ha gestito Karli (Erin Kellyman) e i Flag-Smashers, i terroristi internazionali nella serie su Disney+. "Ricordate, è un consulente eal quale è capitato di diventare un Vendicatore., non c'è un super costume, non c'è un super siero. È- ha spiegato Mackie -. Adoro l'idea di lui che si muove nelle vesti di Captain America, come qualcuno che".