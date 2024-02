Sanremo e dintorni, c'era una volta la valletta: "Siamo artiste e ora chiamateci co-conduttrici"

Parterre ‘politically correct’ sul palco dell'Ariston

C’era una volta la. Ora ci sono le co-conduttrici. Tra le tante parole che un ‘politically correct’ geneticamente degenerato ha mandato al plotone di esecuzione c’è anche valletta., all’annuncio del cast al completo del prossimo festival di Sanremo, ha definito come co-conduttrici. Vallette? Assolutamente no.Termine evidentemente dispregiativo, che tra l’altro deriva dal maschile ‘valletto’. Dice il dizionario: “Nel Medioevo e nei primi secoli dell’età moderna, paggio, staffiere, giovane cameriere”. Eppure la parola valletta nasce con la tv e contribuisce a costruirne il mito. Come scriveva il grande linguistaè un “felice neologismo basato sul termine quasi arcaico di ‘valletto’, dove l’uso del femminile contribuisce a cancellare quel vago ricordo di ‘servilità’ che ancora poteva serbare”. Ma con il passare del tempo, evidentemente,Eppurefaranno le stesse cose delle vallette: annunciare il cantante, porgere la busta con il nome del vincitore, sorridere al pubblico e soprattutto ai fotografi. Più o meno le stesse cose che faceva(al fianco di Mike Bongiorno in ‘Lascia o raddoppia?’) che per anni è stata il prototipo di valletta televisiva: aggraziata ed elegante ma assolutamente priva di smanie di protagonismo, dopo l’annuncio iniziale si limitava ad accogliere i concorrenti del gioco e a porgere le cartelle e le buste contenenti le domande, spesso senza parlare per tutta la durata della trasmissione. Poi è arrivatai (a ‘Rischiatutto’, sempre condotto da Mike Bongiorno), “la valletta parlante” che ha rivoluzionato il ruolo.Da lì in poi la valletta diventa una figura che sa ballare, recitare, presentare e fare battute. Si ha così una progressiva affermazione del concetto dellee così si scelgono sinonimi come. Poi arrivano anche le ‘veline’, ‘letterine’, ‘meteorine’ ma vallette no. Unica eccezione: Carlo Conti nel 2018 riporta in tv il mitico programma ‘La Corrida’ e annunciacome “valletta”. Lei non si offende, anzi dichiara “son valletta e me ne vanto”. Ancheè stata definita valletta quando nel 1996 è andata per la prima volta al Festival. E non sono state elevate proteste diplomatiche. La lista delle vallette, o meglio, co-conduttrici, eccellenti è lunga: da A, risalendo negli anni,. Più una folta platea di comete dalle tracce disperse (Grazia Maria Spina, Paola Penna, Carla Maria Puccini, Luisa Rivelli, Olimpia Carlisi, famosa solo perché fece coppia con Roberto Benigni, Fiorella Mari e tante altre).Eppure lo scomodo scranno di valletta è servito ad alcune che sono riuscite ad alzarsi in piedi e occupare la scena. E’ il caso di, anche lei allevata nel recinto delle vallette (di Mike Bongiorno) e poi assurta a star. O anche, capaci di ritagliarsi un coriandolo di popolarità nello show business.Un omaggio al movimento LGBT+ con, 55 anni, vero nome Gianluca Gori. Un’italo-africana (, 35 anni, volto di Suburra: omaggio al movimento Black Lives Matter). L’attrice interprete di una non vedente (, 29 anni, protagonista di Blanca: omaggio a People with disabilities). Due icone dell’erotismo anni 70, 80 e 90, ma oggi non più donne oggetto,, 66 anni, e, 57 anni.