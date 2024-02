Sanremo, omaggio a Raffaella Carrà: 'Ballo Ballo', storia d’amore e di emancipazione femminile

L'omaggio di Sanremo

Il progetto

Cantante, attrice, presentatrice diventata una icona della cultura pop in tutto il mondo. Si è spenta alle 16.20 del 5 luglio dello scorso anno,, dopo una malattia di cui pochi erano a conoscenza. Attrice, presentatrice, soubrette e cantante, la regina della tv italiana aveva 78 anni. L’ultimo suo post sui social risale al 18 giugno, giorno del suo compleanno: “Il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un estate con ritorno alla normalità".E invece...l’annuncio della sua morte, fatto dal suo ex compagno e amico inseparabile, in platea per lei durante la serata del Festival di Sanremo 2022: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Nelle sue ultime volontà, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per le sue ceneri. Unanime il cordoglio del mondo dello spettacolo nel salutare colei che il festival di Sanremo celebra come unainternazionale che ha segnato un’epoca.A lei Sanremo dedica il più grande omaggio: sul palco dell’Ariston durante la, spazio a un vero e proprio tributo dedicato a, mito della musica e della televisione italiana. Legata all’anteprima mondiale del musical, tratto dal film, la sorpresa proponein scena e l’amichevole coordinamento artistico diSulle note di indimenticabili brani portati al successo da Raffaella Carrà -, riarrangiati ad hoc dal maestro Leonardo De Amicis - e con l’ultimo cameo cinematografico dell’artista, apparso nel film di, cui il musicalsi ispira, andranno così in scena le coreografie firmate per l’occasione da- uno dei giovani direttori artistici e coreografi italiani più eclettici e poliedrici - con l’amichevole coordinamento artistico di Sergio Iapino, in platea.Un progettoper il Festival di Sanremo, una ideale “apertura“ del tour globale che, restrizioni pandemiche permettendo, debutterà tra fine 2023 ed inizio 2024, per poi trasferirsi sui principali palcoscenici di tutto il mondo. “Questo musical - il primo in Italia prodotto da una donna - vuol essere un antidoto naturale contro il lungo periodo pandemico che tanto tristemente ha colpito la collettività, penalizzando anche i teatri e lo spettacolo dal vivo in generale. È energia pura - spiega, fondatrice del gruppo ZedLive, che ha acquisito i diritti esclusivi in ambito musical - che si irradia al mondo attraverso i successi e lo sguardo sorridente di Raffaella. Un’opera italiana fatta di bellezza, talento ed eccellenza, destinata a calcare i palcoscenici internazionali di maggior prestigio. Oggi più che mai sentiamo il peso e l’onore di rappresentare un’opera che celebrerà per sempre la musica, la classe, l’ironia e la vitalità di Raffaella Carrà, un’artista che è stata icona, mito e ispirazione per me e per moltissime donne di ogni generazione“.

Progetto internazionale

