Sia svela l'autismo: "Finalmente libera dalla vergogna"

La maschera autistica

"Nessuno può conoscerti o amarti quando sei pieno di segreti e vivi nella vergogna. E quando finalmente ci sediamo in una stanza piena di estranei e raccontiamo loro i nostri segreti più profondi, oscuri e vergognosi, e tutti ridono con noi, e non ci sentiamo pezzi di spazzatura per la prima volta nella nostra vita, e ci sentiamo visti per la prima volta nella nostra vita per quello che siamo veramente, allora possiamo iniziare ad andare nel mondo e semplicemente agire come esseri umani con un cuore e non fingere di essere qualcosa".

Il film e le polemiche

Le scuse

. Due anni dopo essersi scusata per la sua rappresentazione nel film "Music" (2020), la cantante australiana, 47 anni, ha rivelato che le è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. A spingerla verso gli accertamenti necessari non è stato il manifestarsi di sintomi, quanto ilderivato dall’aver compreso davvero se stessa.Ospite di Rob Cesternino a " Rob Has a Podcast " lo scorso 26 maggio, la cantautrice e attrice Sia Kate Isobelle Furler, conosciuta semplicemente come Sia, ha raccontato i recenti sviluppi personali, dichiarando: "Per 45 anni ho pensato: ''. Solo negli ultimi due sono diventata pienamente me stessa"."Indossavo una maschera, avevo segreti e". Durante l'intervista alla trasmissione radiofonica, la 47enne australiana ha rivelato per la prima volta di aver ricevuto la diagnosi di autismo.Questa sensazione descritta dalla donna di dover interpretare il ruolo di un umano, piuttosto che esistere semplicemente come tale, si allinea con la cosiddetta "maschera autistica". Chiamata anche camuffamento, è definita come l'atto di sopprimere consciamente o inconsciamente i comportamenti autistici per. Sebbene possa essere individuato nella prima infanzia, la natura dello spettro lascia spazio anche a diagnosi tardive . "Sono nello spettro, e sono in fase di reinserimento professionale e tutto il resto - ci sono un sacco di cose", ha detto nel podcast, dove ha anche rivelato che ora è sobria La confessione ha suscitato molte reazioni tra i suoi fan, che sono rimasti sconvolti dalla sua rivelazione anche in riferimento alleche le erano state rivolte nel 2021 per aver scritto, prodotto e diretto il suo primo, "". Maddie Ziegler, nei panni della protagonista, è una bambina autistica non verbale di cui si prende cura la sorellastra spacciatrice (Kate Hudson). Le critiche rivolte all'artista erano incentrate sul fatto che(ballerina che ha collaborato a molti video della Furler) avesse interpretato quel ruolo delicato. In una scena, si vede il personaggio della Ziegler tenuto in una controversa posizione prona mentre subisce una sovrastimolazione sensoriale.Quando la pellicola è stata nominata per due Golden Globe, Sia ha pubblicato una serie di, prima di cancellare del tutto il suo account. "Ho intenzione dida tutte le future versioni. Ho ascoltato le persone sbagliate e questa è la mia responsabilità; la mia ricerca non è stata chiaramente abbastanza approfondita, né abbastanza ampia", dichiarò all'epoca, esortando le persone a "guardare il mio film prima di giudicarlo". Ha aggiunto che l'avvertenza del film sarebbe stata aggiornata con la dicitura: "non condona né raccomanda in alcun modo l'uso della contenzione sulle persone autistiche".