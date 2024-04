Spice Girls: trent’anni insieme e non sentirli

Non sto piangendo, mi è solo entrato il video delle Spice Girls nell’occhio. “I uanna rilli rilli rilli uanna zigazig ah” nell’occhio. Chi è figlia degli anni ‘90 come me probabilmente sa che Wannabe delle Spice Girls si cantava così, con un inglese improbabile. Nella propria cameretta, con il telecomando come microfono, a squarciagola mentre si cercava di imitare i passi delle cinque Spice, immaginando di dedicare “If you wanna be my lover, you gotta get with my friends” a chi ci faceva battere il cuore.

Ci faceva sentire forti e indipendenti, ne avevamo fatto una questione di empowerment femminile, per la serie: prima di te vengono le mie amiche, che ti piaccia o no!! Le stesse con cui, poi, ci si divertiva a impersonare le Spice. Ci divertivamo così. Ognuna di noi ne aveva una preferita, quella in cui ci si identificava. Io, personalmente, ero eternamente indecisa tra Geri ed Emma, quindi alternavo. (Con la maturità di oggi direi che quella confusione derivava decisamente dalla mia duplice personalità e dalla mia tendenza a cambiare idea con la stessa facilità con cui cambiavo colore di capelli, passando dal biondo al rosso...appunto).

Rivedere Victoria, Mel C, Mel B, Geri ed Emma di nuovo insieme è stato come tornare in quella cameretta tappezzata di poster (Spice e Backstreet Boys rigorosamente in prima fila). Ma soprattutto è la dimostrazione che certi legami resistono al passare del tempo e che le donne sanno eccome fare squadra.

L’occasione della reunion è stato il compleanno di Posh, ma il regalo lo hanno fatto a noi con la complicità di David Beckham. Che sia l’anticipazione per qualcos’altro?

Scary (Mel B) a dicembre scorso ci aveva fatto fantasticare quando, in un’intervista a Glamour, aveva parlato di un grande progetto che le vedeva coinvolte tutte e cinque. Alla domanda “Lei e le Spice Girls siete ancora in sintonia?” aveva risposto: “Oh sì! Stiamo lavorando a un grande progetto, che sarà annunciato molto presto, a metà del prossimo anno. Non posso dire molto al riguardo, ma siamo tutte e cinque, il che è davvero emozionante”. Mancherebbe poco.