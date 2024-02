"Spose. Le nozze del secolo": la storia del primo matrimonio tra due donne, nel 1901

La storia di Elisa e Marcela sul palco con "Spose"

La panchina arcobaleno

Torna in scena "", lo spettacolo teatrale scritto da Fabio Bussotti e la cui regia è stata firmata da Matteo Tarasco che narra la storia dell’, che l'8 giugno del 1901 alle 7.30 del mattino si sposarono nella chiesa di San Jorge a La Coruña, nel nord ovest della Spagna. Il loro è stato ilmai annullato né dalla Chiesa, né dal registro civile. Una storia avventurosa e picaresca, tragica e ironica al contempo, con l’amore che vinse nonostante la legge e l’opinione pubblica non fossero dalla stessa parte. O nonostante all’inizio le due ragazze dovessero usare dei sotterfugi per potersi frequentare.A interpretare le due protagoniste sono le attrici, di Cecina, e la marchigiana, che hanno riscosso grande successo nella loro tournée che le ha già portate in mezza Italia. Le prossime date in gennaio di "Spose. Le nozze del secolo" sono quelle di Verbania, al teatro Maggiore, giovedì 18; Bagni di Lucca, teatro Accademico, sabato 20; Abbadia San Salvatore, teatro Amiata, lunedì 22 gennaio; Corinaldo, teatro Europa, mercoledì 24; quindi Catania sabato 27 e domenica 28; Trieste martedì 30 e mercoledì 31. “Questo– dice Bargilli – per fare capire, anche in questi tempi, che in una unione, e ognuno la può chiamare come vuole,. In più queste due donne hanno manifestato coraggio e sono felice di poterlo raccontare per superare tabù vetusti. E spero che ‘Spose’ faccia riflettere sul fatto che non abbiamo ancora capito quanta importanza abbia l’amore in un momento nel quale assistiamo a sentimenti allo sbando. Gli uomini pensano solo alla loro virilità,, siamo ancora indietro. Ma anche le donne vengono guardate con diffidenza soprattutto sul luogo di lavoro". "Sono felice di portare in scena questo spettacolo a cui tengo particolarmente – aggiunge Siravo -. Con Marianella sentiamo l’importanza di divulgare e mantenere viva questa, che appartiene al passato ma risuona tanto ancora nel nostro presente. Elisa e Marcela sono state due donne che hanno combattuto per l’amore e per la propria identità, che hanno compiuto sacrifici enormi in nome e nel rispetto del proprio sentire".Significativa in questo senso la presenza delle due attrici all'inaugurazione, sabato alle 18 a Bagni di Lucca, di una “” che sarà posta davanti al teatro della cittadina in provincia di Lucca. “La nostra presenza come testimonial dell’avvenimento – dice Marianella – è per noi molto importante e rappresenta un modo ancora più tangibile perdelle persone”. Le “panchine arcobaleno” sono realtà presenti da anni nei grandi e piccoli centri urbani: ce ne sono per esempio a Milano, Roma, Lucca, Napoli, Cremona, Bergamo, San Donato. Al pari delle “panchine rosse” che rappresentano il ricordo della violenza sulle donne ormai molto diffuse su tutto il territorio, sono un. Purtroppo contro di esse si sono verificati di recente atti di vandalismo. Bagni di Lucca con la sua scelta fa una decisa mossa anti discriminazione.