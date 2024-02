Stop al body shaming. Le star dello spettacolo e del web: "La perfezione non esiste. Siamo donne e mamme, con smagliature e cellulite"

Le offese

La reazione delle star

Drew Barrymore

Anne Hathaway

Vanessa Incontrada

Chrissy Teigen

Chiara Ferragni

Hilary Duff

Lo chiamano. Un’espressione, coniata dagli americani e ormai tristemente nota che consiste nel, facendola vergognare. D’altronde la parola 'shaming' deriva da 'shame' che significa vergogna. Sono, in particolare quelle dello spettacolo, a essere vittime di questa forma di bullismo che va oltre il classico e squallido commento al maschile basato su stereotipi sessuali. È una violenza molto più sottile, che va in profondità, perché prende di mira i difetti fisici come, tanto per dirne una. Bersaglia l’orgoglio e anche la dignità e può avere conseguenze gravi sulla psiche di chi le subisce.poi ha triplicato gli effetti collaterali del body shaming. E così anche solo una foto che mette in evidenza un dettaglio fisico, additato come difetto, scatena una raffica di. Il body shaming non si limita al solo "sei brutta", ma mira a criticare quelle"che prima non c’erano e ora sì",in bella vista su un corpo che fino a quel momento appariva perfetto, le macchie sulla pelle, i peli o quell’che "le è comparsa in viso e la imbruttisce". Poco importa se tutto ciò dipende da un’improvvisa tempesta ormonale, che la vittima di turno non poteva prevedere, o daMolte donne si sono ritrovate a dover combattere contro il body shaming È successo anche e soprattutto adi essere oggetto di attacchi volti a mettere in evidenza i loro difetti. Perché in tv o in copertina o su Instagram la regola è sempre stata quella di, per non venir meno a certi standard imposti dal mondo dello spettacolo, e ditutto ciò che poteva mettere in pericolo quella perfezione. Ed ecco che molte di loro, utilizzando la stessa arma del body shaming, e cioè i social, hanno deciso di reagire a tutto questo, accostando alla parola 'body' un’altra, e cioè. Dando vita così a un movimento che stain relazione al corpo. E lo hanno fatto mettendo in mostra proprio il loro,. Con quelle smagliature dovute, tanto per restare in tema con la ricorrenza che si celebra il 9 maggio, a uno dei momenti più importanti nella vita di una donna. Quello della gravidanza, quando il corpo inizia a sformarsi per assumere una nuova forma di imperfezione, quella di mamma, la più bella.È una dellee le mamme. Drew Barrymore è stata a lungo bersagliata per il suo aspetto fisico e il suo peso. L’attrice, madre di due bambine, ha sempre raccontato di aver vissuto un, momenti bui non certo facilitati dai continui commenti sul suo corpo. Memorabile è stata la sua risposta a un fan che le chiese se aspettava un altro figlio:rispose la Barrymore. E da allora alle donne di tutto il mondo ha sempre detto di non vergognarsi per i chili di troppo perché. L’attrice ha poi seguito insieme a un personal trainer un programma di dieta e allenamenti che le ha permesso di perdere dodici chili, ma non ha smesso di essere un punto di riferimento per le mamme e di ribellarsi contro il body shaming. Proprio per questo ha deciso diaccanto a una foto che la ritrae in forma smagliante con un vestito rosso, un’altra di quando era incinta. Undove ricorda come "il fatto di avere un figlio, qualunque siano le conseguenze sul corpo, è un miracolo che va vissuto". L’attrice ha ricordato "i momenti in cui mi chiudevo nell’armadio a piangere., era così difficile sembrare decente. Pensavo: Devo mangiare bene, devo buttare giù questo sederone". E invece mangiare le piace, "perciò non guardate le star chesubito dopo aver dato alla luce un bambino. Non confrontatevi con le riviste e i tappeti rossi".È nota per il film "Il diavolo veste Prada", mentre nel 2012 si è aggiudicataper la pellicola "I miserabili". Ma anche lei non ha avuto giorni facili, finendo più volte al centro di critiche e attacchi per via del suo. Una serie di commenti offensivi che si sono susseguiti in modo quasi ossessivo con l’intento di far sentire l’attrice e il suo peso costantemente sotto processo. 'Colpa' deiche la Hathaway aveva preso in seguito alla sua gravidanza, che l’ha resa mamma nel 2016 di Jonathan, e poi perché aveva deciso diin un film. Ma l’attrice newyorkese non si è lasciata intimidire dalle critiche. Anzi ha affidato a un post su Instagram, sotto una foto dove si è vede mentre si allena in palestra, una risposta molto forte nei confronti dei suoi haters: "Sto guadagnando peso per un ruolo cinematografico e sta andando bene. A tutti quelli che nei prossimi mesidi essere grassa voglio dire che non sono io, siete voi".La show girl e attrice spagnola, che vive in Italia da molti anni, è stata la protagonista un po’ di tempo fa di una campagna lanciata su, in cui ha deciso di mostrarsiche un corpo femminile può avere senza dover provare vergogna, diventando ila tutti gli effetti. La sua battaglia contro il body shaming parte da lontano, quando dopo la prima gravidanza Vanessa Incontrada ha subito molte critiche sul suo aspetto fisico, in particolare sulla sua "" – così l’aveva definita un famoso tabloid. Parole che hanno ferito profondamente la Incontrada, tanto che lei stessa racconta di undurante le prove di alcuni costumi sul set quando si è resa conto che le taglie erano troppo piccole. Ci è voluto tempo, ma alla fine la showgirl è riuscita a fare, raccontando tutto in un monologo diventato poi virale. "Tuttima la realtà è che la perfezione non esiste, esistono le persone, ad alcune puoi piacere e ad altri no, ma ciò che conta è accettarsi per quella che si è".Tra le più combattive contro il body shaming c’è lei, Chrissy Teigen,. La modella statunitense, dopo il parto del secondogenito, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che ritrae il suo corpo con tutte lechele ha lasciato. Negli ultimi anni la modella ha pubblicato spesso post sulla bellezza e l’. Per questo in passato ha subito spesso attacchi al suo corpo. Famoso è il post che la ritrae mentre divora una vaschetta di formaggio fresco. Ma anche quello di un suoin cui invita le persone a non pubblicare foto di se stessi per cercare per forza l’approvazione degli altri. Video che, oltre agli apprezzamenti, aveva suscitato. C’è stato per esempio chi ha sottolineato la sua eccessiva magrezza e la mancanza di curve. L’ultima foto legata alla sua lotta contro il body shaming è quella che la ritrae dopo aver subitolo scorso anno, a causa del quale. Ha voluto mostrare lo stesso i segni della gravidanza, raccontando ai followers il suo stato d’animo.Non poteva mancare, che per ben due volte hasu Instagram, senza preoccuparsi di salvare le apparenze, spesso accompagnata dal marito Fedez che le accarezza teneramente la pancia. Lei che ha rilanciato la moda attraverso i social,di marchi famosissimi, legati ancora a un’immagine di donna fin troppo perfetta, magra e della "giusta" taglia, come ci hanno sempre mostrato le passerelle più in voga. Anche la Ferragni ha iniziato una vera e propria, nonostante sia stata spesso accusata da molti di essere l’emblema della perfezione: bionda, magra, occhi azzurri. Le stessein cui aveva mostrato il suo lato B. E allora giù con i commenti sul suo "splendido fisico senza un filo di cellulite". Ed ecco che l’imprenditrice digitale, memore del suo impegno per normalizzare il corpo umano, ha risposto con un’altra foto, questa volta riprendendosi da un’angolatura diversa dove, come lei stessa ha scritto nella didascalia ", dipende solo dalla posizione e dalla luce". Lo scorso anno era toccato invece allericevere offese sul fatto di sembrare "tozze e grasse".Epica è stata la risposta dell’attrice americana Hilary Duff nel 2017. Alcuni tabloid avevano pubblicato molte foto della Duff al mare insieme al figlio, sottolineando con evidente insistenza le. Ma l’attrice proprio non ci stava e ha deciso di pubblicare anche lei lo stesso scatto che la ritrae in bikini, con un cappello di paglia eche il suo corpo le abbia fatto", come ha scritto nella didascalia sotto il post. La Duff si è rivolta alle. "Signore,di quello che avete e smettetela di perdere tempo prezioso durante le vostre giornate sperando di essere diverse, migliori, senza difetti, cellulite e smagliature. E voi ragazzi (sapete di chi parlo!) già sapete come rovinare un bel momento e vi mettete anche a fare i body shamer".