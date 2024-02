Tapiro ad Ambra per la fine della storia con Allegri: sui social si scatena l'onda dello sdegno

View this post on Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte"., non è più la ragazzina di "Non è la Rai", ma piuttosto una donna matura, intelligente, oltreché una bravissima e bellissima attrice.Ma non sono queste doti ad aver attirato, negli ultimi giorni, un enorme clamore mediatico su di lei. Quanto piuttosto l, fatto ormai noto a tutti, anche ai meno interessati. Ad anticipare la notizia era stato il settimanale "Chi", secondo il quale Ambra avrebbe fatto di tutto per provare "a salvare il rapporto fino alla fine" ma a seguito di una lunga crisi, iniziata quattro anni fa. Una storia, all'apparenza, simile a tutte le altre, di quelle che si leggono ogni settimana sulle riviste: due personaggi dello spettacolo che decidono di lasciarsi. Ma a destare scandalo è il gesto compiuto mercoledì sera, durante la trasmissione, quando Valerio Staffelli, proprio per la fine della sua relazione. "Si è smarcato sulla fascia. Cos'è successo?", ha chiesto provocatorio l'inviato, ricevendo più volte un'unica risposta da parte dellaMa dopo questa paradossale scenetta, in cui si è andati ben al di là della notizia, cadendo nellae magari ancora da elaborare, l'attrice non si è lasciata andare in lacrime o invettive. Il giorno successivo, anzi, durante il suo programma radiofonicoha concluso la puntata con citazione di grande forza e maturità: "Esiste per tutti il giorno Zero,. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e".Quello del suo Tapiro, in fondo, sarebbe anche potuto passare come, una caduta di stile come già in passato ci è capitato di assistere. Ma a dare il giusto peso all'accaduto sono stateda parte di tantissime donne (e uomini) che si sono schierati dalla parte della Angiolini. Tra le prime a prenderne le difese, che ha condannato duramente il comportamento della trasmissione e la scarsa delicatezza usata verso la madre. "Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma– scrive arrabbiata sui suoi canali social – Perché venire da lei a Milano?Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?". La storia d'amore, in effetti, sarebbe finita proprio, anche platealmente,. "Quando si gioca, si sta al gioco, sono d'accordo, ma questo non mi sembra il caso – incalza Jolanda –. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere.. E sì, mi sento di dirlo perché c'è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere", conclude.Tra i primi messaggi di sostegno alla Angiolini c'è quello della: "Caro Valerio Staffelli, il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere" ma "quello che ho visto ieri non mi è piaciuto", scrive in un post. "consegnato vis a vis non era una sorpresa,. C'era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti". Ma non solo, la Lucarellicon la donna e di averla resa oggetto di scherno, come a lei stessa è capitato in passato: ", cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra., ma già che c'eri hai pure mandato un saluto all'allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu". Come la figlia e la giornalista, dai media e dal mondo dello spettacolo sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà verso Ambra Angiolini e di accuse contro il programma satirico., in un post su Instagram, ha scritto cheche evidentemente non ha avuto nessun tipo di riserbo nella tutela della propria compagna o ex, a lei va solo tutta la mia stima per essere riuscita nonostante tutto a non perdere l'ironia", aggiungendo che "Essere un personaggio pubblico consiste nell'essere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa., che soffre, gioisce, vince o perde esattamente come chi è solo essere umano, è importante non dimenticarlo mai. Brava @ambraofficial!". La showgirlha commentato: "Ben detto amica mia, che vergogna",ha espresso la sua vicinanza con un semplice cuore.