Torna il Festival del cinema inclusivo per promuovere l'accessibilità alla cultura

INCinema: film per tutti

Parola d'ordine: inclusione e accessibilità

L'evento a Firenze

Il programma delle proiezioni

26 ottobre 2023 - Firenze

16 novembre 2023 - Lecce

18 novembre 2023 - Roma

4-6 dicembre 2023 - Udine • Evento Speciale – anteprima nazionale lungometraggio

10 dicembre 2023 - Bologna

8-9 gennaio 2024 - Torino

24 gennaio 2024 - Trieste

L’accessibilità alla cultura deve essere garantita a tutti, la pensa così, il primo festival cinematografico in Italia, che si inaugura il 26 ottobre 2023 a Firenze.In programma per l'intera durata del Festival ci sono, indipendentemente dalle capacità di ognuno. I titoli sono stati scelti per rappresentare le varie tendenze del cinema europeo, o di coproduzione europea, con una particolare attenzione verso la produzione italiana. Inoltre sono stati in larga parte presentati in manifestazioni internazionali e hanno vinto importanti riconoscimenti: tra questi ci sono opere premiate a Venezia e Berlino."L’ostacolo maggiore alla diffusione delle proiezioni accessibili è lasul tema - dichiara l’ideatore del festival Federico Spoletti –. Nonostante le cose stiano lentamente cambiando, l’intera filiera degli operatori considera la fruizione dei film da parte del pubblico disabile sensoriale un elemento trascurabile o non economicamente interessante. Non è così nel mondo anglosassone, dove ci si è resi conto da tempo che una persona su sei rappresenta un segmento di pubblico che deve essere soddisfatto sì per legge, ma anche perché è rilevante in un’ottica commerciale. Nella speranza che il nuovocambi finalmente le cose, in Italia c’è ancora molto da fare, soprattutto – a mio avviso – manca una cultura dell’accessibilità diffusa, in primo luogo fra gli operatori del mondo del cinema".A questa situazione si ribella INCinema - Festival del cinema inclusivo, che è stato ideato, come dicevamo, da Federico Spoletti ed è diretto da Angela Prudenzi. L’iniziativa è rivolta a tutte le persone con disabilità sensoriale. Tutti i film in programma saranno presentati con. Lo scopo di questa iniziativa è di permettere a tutti di vivere l’esperienza unica della partecipazione a un festival cinematografico e allo stesso tempo di contribuire alla promozione di una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione. Un modo per ribadire chedeve essere garantito a tutti, su basi di equità, indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno.Purtroppo c’è ancora molta strada da fare - in modo particolare in Italia - madovrà diventare la norma in un prossimo futuro, tenuto anche conto della nuova normativa europea (European Disability Act). "I festival sono l’evento culturale forse meno accessibile. Negli anni ci sono stati anche in Italia tentativi di offrire proiezioni accessibili ai principali eventi internazionali, ma è sempre stata un’impresa complessa e per la mia esperienza poco gratificante" sottolinea Federico Spoletti, ideatore di INCinema FF un’idea di Cinema libero. "Produrre i contenuti accessibili richiede tempo e professionalità specifiche, ma le proiezioni che passano sono spesso premiere internazionali e già ottenerne i materiali in tempo utile è un’impresa titanica. I luoghi dove si svolgono i festival spesso sono poco accessibili e chi è disabile ha difficoltà a raggiungerli. Chi li organizza è naturalmente concentrato sulla riuscita dell’evento e assorbito da mille altri aspetti".Ci troviamo di fronte, insomma, a casi di discriminazione e disuguaglianza. E’ questo che INCinema Film Festival vuole contribuire ad evitare.L'evento di Firenze (giovedì 26 ottobre, dalle 18, ingresso libero) dà inizio ad undel festival. Ci saranno poi anche attività collaterali tipiche dei festival, come masterclass, incontri con gli autori e con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale, in modo da essere accessibili anche al pubblico con disabilità uditiva. I film saranno presentati in versione italiana con sottotitoli e audiodescrizione. Al cinema La Compagnia in via Cavour 50/r la prima tappa dell'iniziativa itinerante: dopo la presentazione del festival, alle 18.30 è prevista la proiezione del film Il Moro, di Daphne Di Cinto . A seguire il film Dirty Difficult Dangerous, di Wissam Charaf, e alle 21.00 La vita è una danza, di Cédric Klapisch.La maggior parte dei film sarà disponibile anche sulla piattaforma MYmovies.it. Per informazioni: www.incinema.org