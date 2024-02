Torna il Jova Beach Party 2022: la Woodstock italiana tra musica e sostenibilità ambientale

Pandemia permettendo quella del 2022 si prospetta essere. Dopo lo straordinario successo del 2019, Jovanotti ritorna con il suo. E fa tappa anche a Viareggio per una doppia imperdibile festa in riva al mare, che scalderà la spiaggia del Muraglione il 2 e 3 settembre prossimi."Le due serate del 2019 sono state meravigliose. Un'accoglienza e una festa uniche! Una grande gioia – racconta il– E anche prima che arrivassimo con il carretto - …anzi la carretta giusto?! - tutti dietro a ballare con i miei amici deejay…Ci vediamo presto!". La magia, insomma, è pronta a ripetersi ma diversa e sempre unica, con ospiti nazionali e internazionali, per un format che cambierà ad ogni live, vivo, divertente, emozionante, innovativo. Il debutto del è fissato a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 luglio e si chiuderà poi all'aeroporto di Milano Bresso il 10 settembre. Laè pronta a ripartire e ad ospitare, in 12 location esclusive, lo spettacolo più sorprendente, il più visto (con oltre 600 mila spettatori), il più "conversato sul web" (5,8 Miliardi di impression sui social), e soprattutto il primo nato con una forte. Un evento itinerante unico al mondo, che parla anche di rispetto della natura e lo fa mentre i corpi sono a contatto con la natura stessa, sulle spiagge, sulle montagne, nei parchi. Grazie al lavoro di qui tutte le info ), ma in particolare grazie alla profonda convinzione del suo ideatore, che per il 2022 vuole alzare ancora, il tour è prodotto e organizzato con la massima attenzione possibile per la sostenibilità.Un esempio su tutti è l'iniziativa, nata grazie alla collaborazione con(già nel 2019). Si tratta di una mobilitazione nazionale che ambisce a raccogliere 5 milioni di euro sostenendo e promuovendo tre aree di intervento a livello ambientale, sociale e culturale. Con questo progetto saranno infatti puliti e recuperati 20 milioni di metri quadri di territorio, saranno resi possibili interventi infrastrutturali di ingegneria naturalistica in 12 aree a rischio, e saranno coinvolti (con lezioni specifiche) più di 100 mila studenti con la donazione di almeno 10 borse di studio. L’intera raccolta sarà realizzata grazie a "For Funding", la piattaforma di crowdfunding del Gruppo Intesa. E per incentivare le donazioni Jovanotti ha pensato di dedicare, a Milano e a Roma, nell’autunno 2022 a Ri-Party-Amo e a 4mila sostenitori dell'iniziativa, Ma l'impegno ambientale e sociale dell'artista non finisce qui: durante i concerti in spiaggia si rinnoverà la collaborazione con laper garantire la sicurezza in mare, e per tutte le datepresiederà l’area 'food and beverage' per l’abbattimento di eventuali sprechi. Inoltre l'organizzatore Trident Music ha nuovamente chiamato a collaborare la, per aiutare il pubblico nel giustoe mettendo, tappa dopo tappa, in uso le 4 R: riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero.In viaggio con il JBP ci saranno alcuni food truck selezionati, realizzati da, in modo sostenibile, a prezzi popolari. Importante novità sempre nell'area 'rifornimenti' è l'eliminazione delle bottigliette di pet: l'acqua sarà invece in vendita solo ine gratuitamente potrà essere consumata attraverso le. In alcune città sarà resa disponibile l’acqua potabile comunale mentre nelle altre sarà garantita fino ad esaurimento scorte con le autobotti. E anche per il servizio (piatti, posate, tovaglioli) tutto ilsarà. Nel 2019, all'esordio del tour, erano stati realizzati set di magliette da regalare ad ogni tappa alle società sportive locali; e poi passerelle perper ogni tappa. Un impegno che si rinnoverà l'anno prossimo: per la seconda edizione del JBP saranno realizzate isole dei rifiuti e sarà allestita un’area relax con tutti i materiali riciclati e con i pannelli esplicativi del. I risultati della prima edizione sono stati eccezionali per un progetto così complesso, e presi ad esempio per diversi eventi internazionali: le spiagge, grazie ai continui appelli di Lorenzo dal palco peril pubblico, al termine del Jova Beach erano già pulite e ordinate, poi il personale addetto ha rifinito il lavoro lasciandole veramente. Infine da segnalare anche l'ingresso di un nuovo sponsor d'eccezione:, Life Company che si occupa di ambiente, acqua ed energia, le condizioni necessarie alla vita. E che con il Jova Beach Party 2022 condividerà i valori della sostenibilità, della tutela del Pianeta e dell'attenzione alle persone e alle comunità locali. Appuntamento dunque a luglio, per un'estate di festa in sintonia con la musica della natura che ci circonda.