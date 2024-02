Valeria Bruni Tedeschi: “La sessualità femminile al cinema non è più tabù“

'Seules les Bêtes' (2019)

Le donne vivono la sessualità in modo potente e sempre più libero. A sostenerlo è anche l’attrice(57 anni), che interpreta il ruolo di una donna affascinante, risolta e sensuale nel film '', da poco approdato nelle sale italiane. Nel corso della storia raccontata dalla registala sua strada si incrocia con quella di una trentenne irrequieta, appassionata, in perenne corsa alla ricerca di se stessa. L’incontro con quella ragazza, interpretata da(34 anni), le farà riscoprire la passione. “C’è un’ispirazione di Rohmer e anche di Woody Allen, c’è il senso dell’umorismo, c’è la leggerezza - le parole pronunciate dall’attrice a proposito del suo personaggio - . Sono molto più leggera io che Anais nel film, sono meno drammatica, vivo le cose e però non ho quest’ansia, è come se l’età mi avesse dato una certa serenità”.Anais mette in atto un gioco di seduzione e di conquista che la regista mostra con grazia e naturalezza. E a 10 anni dal grande clamore che suscitò, diretto da Abdellatif Kechiche nel 2013 anche la sessualità femminile al cinema non sembra più un tabù : “Meno male, meno male, la sessualità maschile, questo è successo appunto con Chereau, con altri registi molti anni fa - sottolinea Valeria Bruni Tedeschi - . Mentre la sessualità femminile era più un tabù. Meno male, qualcosa di buono nel mondo succede, poche cose buone, ma ogni tanto”.A breve l’attrice porterà al Festival di Cannes (17-28 maggio) il suo nuovo film da regista, '’ con cui fa un tuffo nel passato, alla fine degli anni ’80.I protagonisti sono infatti due ventenni che vengono ammessi nella prestigiosa scuola di teatro fondata da Patrice Chéreau, che è stato il maestro di Valeria: “Ho lavorato sui miei ricordi, però ihanno portato la loro modernità, la loro attualità, la loro vitalità e hanno fatto in modo che i miei ricordi non fossero più malinconici ma presenti, sono diventati al presente, son diventati vivi i miei ricordi. E’ un film di sogni, di giovani che hanno dei sogni”.Nel 2019 Valeria Bruni Tedeschi aveva presentato alla Mostra del Cinema di Venezia '' (2019), pellicola diretta da Dominik Moll nella quale interpreta una donna che soffre di depressione e. “Tutto nasce, muore, rinasce… È il filo conduttore del film di Moll, cinque personaggi in cerca d’amore, cinque intrecci imprevedibili”, raccontò l’attrice in un’intervista parlando del suo personaggio, quello di Evelyn, che riscopre la passione con Marion: una passione travolgente, come mostra anche una potentetra le due donne: “Era la mia(ora è arrivata la, ndr). La prima fu a teatro con '' di Fassbinder. Il regista pretendeva che le scene d’intimità accadessero davvero, anche se nel buio. Non è stato facile. E nemmeno sul set di Moll. Non per l’omosessualità in sé , ma perché. Uomo, donna... per chiunque il turbamento è lo stesso”.In tema die, anche la scrittrice partenopea Valeria Parrella - nella sestina del2020 - sparigliò le carte, con allegria e senza giri di parole, nel suo romanzo “ Enciclopedia della donna. Aggiornamenti ” (Einaudi)- “L’obiettivo era proprio quello: colmare una lacuna - le parole della scrittrice a Quotidiano Nazionale - . Negli anni ’60 uscì a fascicoli l’'Enciclopedia della donna', un prontuario su come badare alla casa, educare i figli, tenersi in forma e organizzare la giornata. Mancava però un aspetto fondamentale, totalmente ignorato: il sesso. E siccome in questi ultimi anni stiamo assistendo al, ho sentito la voglia di scrivere questo romanzo, un’educazione sessuale che è anchepubblicata negli ultimi anni“. Amanda, la protagonista 53enne, desidera godersi il sesso alleggerito dall’esigenza dell’amore. “Amanda è la nuova cinquantenne, esattamente il contrario dellache naviga su Meetic -prosegue l’intervista rilasciata a Qn da- . La sua è una conquista che passa prima per la mente, poi per il corpo. L’aspetto più scandaloso del libro è proprio l’invito a prendere il piacere senza il dovere di travestirlo d’amore. Amanda si stupisce per il fatto che gli uomini non pensino davvero che le donne vogliono scopare, cioè che lo vogliono in assoluto, e non solo in quel momento e proprio perché ci sono loro. Non è un caso che consideri assurdi i preliminari a cinquant’anni: 'Perché dovrei attardarmi sul divano con uno che non conosco bene? - si chiede - . Che complicità o affetto o voglia di stare abbracciati ci può mai essere?’". Alla protagonista piacciono gli uomini () e a loro lei piace molto; Amanda pensa che “scopare sia una delle cose più intelligenti che possa fare l’essere umano“: roba da rogo... “Ero e sono consapevole del messaggio laicista contenuto nel libro - sottolinea: per costruire, occorre distruggere i dogmatismi sul corpo delle donne che passano per la religione e il metodo migliore per farlo è, in qualunque situazione, e di portare a compimento il desiderio, anche senza che questo accada nel partner: prova definitiva, quest’ultima, che gli individui, al di là del genere, sono identici ".