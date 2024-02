Venezia, Noemi premiata con il Women in Cinema award

Veronica Scopelliti in arte "Noemi" a Venezia

"Crescendo ho imparato ad amarmi"

Il rapporto con il cinema

A Venezia, premiata con il, un premio creato da un gruppo di donne per premiare figure femminili straordinarie, c’era anche. Una delle voci più belle, grintose e umane della musica pop italiana. Noemi è stata premiata insieme a personalità eccezionali come la regista Jane Campion, la virologa Ilaria Capua, l’attrice Monica Guerritore.Il premio nasce da un’idea di, ed è conferito da una, della quale fanno parte le giornaliste dei maggiori quotidiani presenti al Lido. Quest’anno, il Women in Cinema award era dedicato, idealmente, a tutte le donne vittime di violenze Quarant’anni, romana, Noemi – il cui vero nome è– ha raggiunto la celebrità partecipando ad. Ha partecipato per sette volte al, e ha interpretato canzoni che si sono fermate nell’immaginario collettivo: da "Vuoto a perdere" a "Sono solo parole", per arrivare a "Glicine". In duetto con Fiorella Mannoia ha portato al successo "L’amore si odia". Attivista contro il, Noemi ha anche una lunga storia d’amore con il cinema."Diciamo che per fortuna viviamo in una parte di mondo in cui le donne hanno raggiunto grandi traguardi, ma dobbiamo lottare per tutti quei posti dove le donne quei traguardi non li hanno raggiunti. Penso all’Iran, all’Afghanistan, dove è negato alle donne il diritto all’istruzione. E c’è un trattamento riservato alle donne come fossero esseri umani di serie B"."No. Solo una cosa: per un pubblico femminile è più facile ascoltare un cantautore, mentre gli uomini fanno fatica ad accettare una cantautrice donna. Quindi questo rende un po’ più complesso il nostro percorso. Ma vedo che molte cose cambiano"."Per esempio, Madame. Che è una poetessa prestata alla musica. Ed è bello il suo racconto coraggioso, della sua persona e della sua sessualità. Madame ha superato tutti i tabù"."Da ragazzina mi vergognavo quasi di essere femmina, magari anche di essere carina. Invece, crescendo, ho capito che, perché addosso si scrive tutta la sua storia»."Sì: Tecla è una ragazza molto coraggiosa e molto profonda. Credo che sia un’attrice pazzesca"."Sììì!! Ho fatto una tesi sulle nuove tecnologie e la CGI nel cinema, con una tesi che si chiama ‘Un corpo per Roger Rabbit’. Ed ero affascinata da film come ‘Crash’ di David Cronenberg"."Quasi tutti i video della mia carriera li ho sceneggiati e a volte li ho anche girati. Poi, per me che sono una fan sfegatata di Nanni Moretti, mi sono emozionata quando ho visto che ‘Sono solo parole’ è finita nel film"."E’ così: anche quando c’è un solo cantante, quello è la punta di un iceberg. La musica è commistione: di voci, di persone. E di generi. Mi piace molto che tanti generi siano entrati nel pop: il soul, il rap, l’hip hop. È molto interessante"."La musica è un modo per incontrare gli altri. Mi fa paura l’intelligenza artificiale. È interessante, sì, ma io amo il lavoro umano".