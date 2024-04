Walter Nudo a Ciao Maschio: “A 12 anni ho pensato di togliermi la vita, ero bullizzato”

“Sono venuto in Italia quando avevo 8 anni, non parlavo bene italiano, balbettavo. I bambini a scuola ridevano, puoi immaginare la vergogna, l’umiliazione. Sono arrivato a pensare che il mondo sarebbe stato migliore senza di me”.

Nunzia De Girolamo e Walter Nudo

È un Walter Nudo fragile, sincero, emozionato quello che si apre con Nunzia De Girolamo parlando dei gravi problemi di bullismo vissuti da piccolo. L’attore sarà ospite nella seconda puntata di “Ciao Maschio”, il programma in onda sabato 20 aprile su Rai 1.

“Io sono nato in Canada, sono venuto in Italia quando avevo 8 anni, non parlavo bene italiano, balbettavo e quindi non riuscivo bene con la lingua. C’era un’insegnante a scuola che quando mi veniva da piangere mi diceva ‘Piangi davanti a tutti’. Puoi immaginare la vergogna, l’umiliazione e i bambini ridevano”, svela il 53enne.

“Ecco perché, ti confesso, ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me. Poi c’è stato un click”. La conduttrice gli chiede allora il perché di quel pensiero così devastante in un ragazzino così giovane. “Perché mi chiedevo che ci sto a fare qua? Tutti mi bullizzano, nessuno mi considera…”.

Aveva appena dodici anni, eppure quella situazione era diventata così insostenibile da farlo Sto arrivando!ivare a pensare alla morte, addirittura al suicidio. “Si, ho pensato di togliermi la vita, di farmi fuori”, conclude l’attore.